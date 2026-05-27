Φρίκη στην Αριζόνα: Μητέρα πυροβόλησε τον σύζυγό της και τη φίλη του, σκότωσε τα παιδιά της και αυτοκτόνησε

Μια υπόθεση διπλής παιδοκτονίας και αυτοχειρίας συγκλονίζει την Αριζόνα των ΗΠΑ, με μια 38χρονη γυναίκα να πυροβολεί τον σύζυγό της και τη γυναίκα που ήταν μαζί του σε μπαρ, και στη συνέχεια να επιστρέφει σπίτι της, να σκοτώνει τα δύο παιδιά της και να αυτοκτονεί.

Σύμφωνα με τη New York Post, η 38χρονη Άντρεα Κλάρις Ντέιβις έφτασε οδηγώντας σε μπαρ και άνοιξε πυρ κατά του 39χρονου συζύγου της, Νόλαν Ντέιβις, αλλά και μιας 36χρονης γυναίκας που βρισκόταν μαζί του. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Γκλέντεϊλ, Χοσέ Σαντιάγκο, η 36χρονη δέχτηκε πυροβολισμό στο πίσω μέρος του κεφαλιού ενώ προσπαθούσε να μπει στο όχημά της για να διαφύγει.

Στη συνέχεια, η Ντέιβις επέστρεψε στο σπίτι της και έστειλε μήνυμα στον σύζυγό της, ο οποίος δεν τραυματίστηκε στο συμβάν, απειλώντας ότι θα έβλαπτε τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ενώ του απέστειλε φωτογραφία ενός από τα παιδιά να αιμορραγεί από το κεφάλι.

Ο πατέρας ειδοποίησε άμεσα τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο μπαρ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν δυνάμεις προς την κατοικία της οικογένειας στο Φοίνιξ. Εκεί, οι Αρχές βρήκαν νεκρή τη μητέρα και τα δύο παιδιά της, τον 10χρονο Όστιν και τον 18 μηνών Αντολάν.

«Επειδή γνωρίζαμε ήδη ότι η κατάσταση ήταν κρίσιμη, οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι, και τότε ήταν που συνάντησαν αυτή την φρικτή εικόνα», ανέφερε ο Σαντιάγκο.

Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να διαμορφώσουν μια πλήρη εικόνα των τραγικών γεγονότων.

«Αυτή η σχέση την έκανε να χάσει εντελώς τα λογικά της»

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό, η 36χρονη γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον σύζυγο της Ντέιβις νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αναφορικά με τη σχέση της τραυματισμένης γυναίκας με τον Νόλαν, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε: «Προς το παρόν, μπορούμε να σας πούμε ότι γνωρίζονταν, αλλά δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό γνωρίζονταν, όλα αυτά αποτελούν μέρος της έρευνας. Ξέρουμε ότι γνωρίζονταν μεταξύ τους και ότι υπήρχε κάποιος τύπος σχέσης. Πόσο καλά γνωρίζονταν και τι είδους σχέση ήταν αυτή, δεν είναι γνωστό προς το παρόν».

Η στενή φίλη της 38χρονης, Έιμι Μπόουερς, περιέγραψε ότι η Άντρεα βρισκόταν σε έντονη ψυχολογική πίεση λόγω της πεποίθησής της ότι ο σύζυγός της την απατούσε με συνάδελφο. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή η σχέση… Την έκανε να χάσει εντελώς τα λογικά της. Δεν είχαν αντιμετωπίσει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν. Και έτσι νομίζω ότι το σοκ από αυτό ήταν υπερβολικό για εκείνη. Απλά δεν ένιωθε καλά. Και ζητούσε βοήθεια από όλους. Δεν ήταν μυστικό».

Η ίδια πρόσθεσε: «Νιώθω πραγματικά άσχημα που κανείς δεν σκεφτόταν τα παιδιά όλο αυτό το διάστημα, ξέρεις, η Άντρεα ήταν αγχωμένη επειδή ο Νόλαν μιλούσε για φυγή, και έλεγε “τι θα κάνω με τα παιδιά;”».

Η ένοπλη επίθεση στο μπαρ διερευνάται από την αστυνομία του Γκλέντεϊλ, ενώ ξεχωριστή έρευνα έχει αναλάβει η αστυνομία του Φοίνιξ για την παιδοκτονία και αυτοκτονία που έλαβαν χώρα στη συνέχεια.

