Ανοιχτός σε συνομιλίες με την Ευρώπη δηλώνει ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, μετέδωσε σήμερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA επικαλούμενο το Κρεμλίνο.
Η Μόσχα θεωρεί τη συζήτηση που διεξάγεται στην Ευρώπη σχετικά με τους πιθανούς υποψήφιους για διαπραγματευτές με την Ρωσία ως μια θετική εξέλιξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
