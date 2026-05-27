Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα στην Ιόνια Οδό: Νεκρός ο 74χρονος που οδηγούσε το ΙΧ – Χειροπέδες στον οδηγό της νταλίκας

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 26/5, στο 80ό χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, κοντά στη βόρεια έξοδο προς το Αγρίνιο, όταν νταλίκα ενεπλάκη σε σφοδρή σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο.

Από την πρόσκρουση έχασε τη ζωή του ο 74χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, ενώ τραυματίστηκε η 64χρονη σύζυγός του.

Όπως προκύπτει από πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., το όχημα στο οποίο επέβαινε το ζευγάρι φέρεται να ακινητοποιήθηκε αιφνιδιαστικά, με την νταλίκα που ακολουθούσε να προσκρούει στο πίσω μέρος του.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, που το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες ζημιές και μετετράπη σε άμορφη μάζα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο 74χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ η 64χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο οδηγός της νταλίκας συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Την ίδια ώρα, η Τροχαία συνεχίζει την προανάκριση για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Διαβάστε επίσης:

Συμβούλιο της Επικρατείας: Προήχθησαν επτά πάρεδροι σε συμβούλους, μεταξύ τους και η αδελφή του Γιάνη Βαρουφάκη

Δύο συλλήψεις για τον 10χρονο που βρέθηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρρες

Σοκ στην Κρήτη: Πρώην αντιδήμαρχος σκότωσε νεογέννητο γατάκι χτυπώντας το στον τοίχο (Video – σκληρές εικόνες)











