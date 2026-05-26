ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 00:28
26.05.2026 23:22

Σοβαρό τροχαίο στην Ιόνια Οδό: Σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ – Ηλικιωμένος απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του (Photos/Video)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 26/5, στο 80ό χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, κοντά στη βόρεια έξοδο προς το Αγρίνιο, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες νταλίκα συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε τραυματισμός και εγκλωβισμός των δύο επιβαινόντων στο ΙΧ, όπου επέβαιναν ένας άνδρας περίπου 70 ετών και μία γυναίκα.

Ο ηλικιωμένος απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Όπως φαίνεται και σε σχετικές εικόνες, το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες ζημιές και μετετράπη σε άμορφη μάζα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.

