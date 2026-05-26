ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 00:28
Αλαφούζος για Βοτανικό: «Από το νέο γήπεδο θα φαίνεται η Ακρόπολη, θα είναι με διαφορά το πιο όμορφο της Αθήνας»

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, με στόχο η ομάδα να μετακομίσει στη νέα της έδρα από τη σεζόν 2027-28. Για την πορεία των εργασιών τοποθετήθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος σε εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» τόνισε πως το νέο γήπεδο «θα είναι με τεράστια διαφορά το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας. Με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, που δεν έχει κανένα άλλο, βλέπεις την Ακρόπολη».

Αναφερόμενος στην εξέλιξη των έργων στον Βοτανικό, σημείωσε: «Τον Ιούνιο έρχονται τα πρώτα κομμάτια της σκεπής και τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να τοποθετούνται. Τον Μάιο θα γίνει η σπορά του γηπέδου».

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην ανακοίνωση της έναρξης της συνεργασίας του με τον Γιάκομπ Νίστρουπ, με τη διοίκηση να σχεδιάζει την είσοδο της ομάδας στο νέο γήπεδο υπό τις οδηγίες του.

