Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε κι επίσημα ο Γιάκομπ Νίστρουπ στον «πράσινο» πάγκο

Προπονητής του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι από το μεσημέρι της Τρίτης (26/5) ο Γιάκομπ Νίστρουπ με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους, με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Στη συμφωνία των δύο πλευρών υπάρχει κι οψιόν επέκτασης για ένα χρόνο ακόμα (καλοκάιρι 2029), ενώ οι αποδοχές του 38χρονου Δανού τεχνικού και των συνεργατών του θα είναι σε ετήσια βάση λίγο πάνω απ’ το 1,2 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δανό προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου 1988 στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Έκανε τα πρώτα βήματά του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στην Κοπεγχάγη, όμως ένας σοβαρός τραυματισμός δεν του επέτρεψε να κάνει την πορεία που ήθελε. Ακολούθησε η ισλανδική Χαφναρφιόρντουρ όπου όμως κι εκεί οι τραυματισμοί οδήγησαν σε μία σύντομη διαδρομή.

Τελευταία του ομάδα ως ποδοσφαιριστής ήταν η Φρέμαντ, ομάδα τέταρτης κατηγορίας της Δανίας. Εν τέλει σε ηλικία μόλις 23 ετών εγκατέλειψε την ποδοσφαιρική καριέρα, ξεκινώντας σχεδόν άμεσα την προπονητική του πορεία.

Το 2013 ξεκίνησε ως προπονητής της Κ17 της Κοπεγχάγης και έξι χρόνια αργότερα ανέλαβε πρώτος προπονητής της Βίμποργκ, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Δανίας. Έμεινε ενάμισι χρόνο εκεί, αφού δέχθηκε και αποδέχθηκε πρόταση της Κοπεγχάγης να αναλάβει πρώτος βοηθός του προπονητή Γες Θόρουπ.

Τον Σεπτέμβριο του 2022 η Κοπεγχάγη πρόσφερε στον Νίστρουπ τη θέση του πρώτου προπονητή. Οδήγησε την Κοπεγχάγη στην κατάκτηση δύο Πρωταθλημάτων και δύο Κυπέλλων (2023, 2025), αλλά και σε μία σπουδαία πρόκριση (σεζόν 2023-24) από τους ομίλους του Champions League στα νοκ άουτ, προσπερνώντας τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γαλατασαράι στον όμιλο, μένοντας πίσω μόνο από τη Μπάγερν Μονάχου.

Η συνεργασία του με την Κοπεγχάγη ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο.

Καλωσορίζουμε τον Γιάκομπ Νίστρουπ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ράφα Μπενίτεθ.

