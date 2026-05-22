Εκτός Παναθηναϊκού και επίσημα ο Ράφα Μπενίτεθ – Η ανακοίνωση του τριφυλλιού

Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Thank you for everything Mister ☘️



Best of luck in your future.#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/73biifacHt — Panathinaikos F.C. (@paofc_) May 22, 2026

Το τριφύλλι ευχαρίστησε τον Ισπανό τεχνικό για τη συμβολή του. «Ευχαριστούμε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στον σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Ράφα Μπενίτεθ στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του».

Διαβάστε επίσης

Παναθηναϊκός: «Τελειώνει» από την τεχνική ηγεσία ο Μπενίτεθ – Πρώτο φαβορί ο Νέστρουπ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;