Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Σαν να έχει εγκλωβιστεί σε μία ανοιξιάτικη «λούπα» – ατέρμονα επαναλαμβανόμενη διαδικασία – ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, ξαναζεί την ίδια κατάσταση για τρίτη συνεχόμενη φορά, με τη λήξη ενός ακόμα χαμένου πρωταθλήματος: Την κρίση του πάγκου, με τον προπονητή που τελειώνει τη σεζόν να είναι υπ’ ατμόν.

Το 2024 συνέβη με τον Φατίχ Τερίμ, τον 2025 με τον Ρουί Βιτόρια και φέτος με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Πρόπερσι ο Τούρκος προπονητής έφυγε πριν καν ολοκληρωθεί η σεζόν, πέρσι ο Πορτογάλος πήρε παράταση μέσα σε γενική αμφισβήτηση, για να απολυθεί λίγους μήνες μετά. Όσο για φέτος πρέπει να θεωρείται δεδομένο το διαζύγιο με τον διάσημο Ισπανό προπονητή και απομένει να φανεί πότε ακριβώς και πώς θα επέλθει αυτό. Πιθανό να συμβεί ακόμα και στην επόμενη ήττα της ομάδας εντός των play offs. Το σενάριο της διάσωσής του, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά και τις εκτιμήσεις, μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο – θα ήταν πράγματι ανατροπή πέρα από κάθε πρόβλεψη.

Η ήττα της Κυριακής από τον Ολυμπιακό και ιδίως ο τρόπος που ήρθε, τόσο αγωνιστικά, όσο και συμβολικά σε μία ιστορική στιγμή για το σωματείο (τελευταίο ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο) δρομολόγησε έναν τον χωρισμό, που ήταν αναμενόμενος εδώ και κάποιο καιρό.

Άλλωστε φαίνεται να μην διακυβεύεται τίποτα στη βαθμολογική κατάταξη, παρά μόνο στο γόητρο των Πρασίνων: κανείς δεν περιμένει κάτι περισσότερο από την τέταρτη θέση, που είναι ήδη εξασφαλισμένη και οδηγεί στο Conference League.

Η σημασία των play offs

Η συζήτηση και το μπιφ ανάμεσα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού για το εάν πρέπει να μείνει ή να φύγει ο Μπενίτεθ είναι πιο έντονη από ποτέ και θυμίζει κάπως την ανάλογη διχογνωμία για την αιφνίδια απομάκρυνση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τα Χριστούγεννα του 2023.

Αλλά πέρα από το ποιος (μπορεί να) έχει δίκιο και ποια είναι η πιο ορθή άποψη και ορθολογική προσέγγιση του θέματος, τα πράγματα μοιάζουν να έχουν δρομολογηθεί. Απλά, όσο κι αν φαίνεται κυνικό και χωρίς άλλες ερμηνείες ισχύει το εξής: Εάν ο Μπενίτεθ πάει καλά στα play offs του ελληνικού πρωταθλήματος τότε δύσκολα θα δικαιολογηθεί η απόλυσή του. Εάν όμως η παρουσία της ομάδας είναι καχεκτική (όπως την Κυριακή με τον Ολυμπιακό) και συνοδεύεται από άσχημες και δυσκολοχώνευτες ήττες, η παραμονή του στην ομάδα θα μοιάζει αδύνατη.

Η διπλή αμφισβήτηση για Μπενίτεθ

Για όσους γνωρίζουν πράγματα, πρόσωπα και καταστάσεις στο πράσινο στρατόπεδο, δύο είναι τα σοβαρά πεδία που κρίνεται ο Μπενίτεθ.

Το πρώτο είναι το αμιγώς αγωνιστικό και τα αποτελέσματα: Η διοίκηση θεωρεί ότι ένα πρωτάθλημα που αποδείχθηκε ότι δεν είχε χαθεί εντελώς, παρά το κακό ξεκίνημα της ομάδας, χάθηκε τελικά άκοπα και με κατεβασμένα τα χέρια και με ευθύνη του Ισπανού τεχνικού. Η κατάκτηση της τέταρτης θέσης δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία, αν αναλογιστεί κανείς τη μετριότητα του Ολυμπιακού ή την πτώση του ΠΑΟΚ στην κρίσιμη καμπή. Επιπλέον, ο Μπενίτεθ δεν έκανε τις καλύτερες, ούτε στα αγωνιστικά πλάνα, ούτε στις μεταγραφές. Καθιέρωσε, για παράδειγμα, ένα ανορθόδοξο, ξεπερασμένο κα έξω από το DNA του Παναθηναϊκού σύστημα με τρία στόπερ, δεν έδωσε ταυτότητα στιλ στην ομάδα – πρακτικά δηλαδή οι Πράσινοι δεν παίζουν και κάνα ποδόσφαιρο ποιότητας ή ασφυκτικού πρέσινγκ ή οτιδήποτε άλλο που να δείχνει τύπο μεγάλης ομάδας.

Επιπλέον, με δεδομένα τα προβλήματα στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, οι μεταγραφές του Ιανουαρίου σε αυτό το κομμάτι και με εισήγηση του Μπενίτεθ ήταν ο Ερνάντεθ και ο… 36χρονος Σισοκό. Και μάλιστα για χάρη του μετριότατου πρώτου, άφησε εκτός ευρωπαϊκής λίστας τον Κουντούρη! Ο Κάτρης εξαιρείται, καθώς ήταν παίκτης της ομάδας που θα γύριζε εξ ορισμού μετά τα όσα έκανε στη Λιβαδειά

Δείγματα που μόνο απογοήτευση έφεραν στη διοίκηση, η οποία στο μεταξύ διέθεσε δεκάδες εκατομμύρια για μεταγραφές στο μέσο της χρονιάς, δείχνοντας ότι πιστεύει στο πρότζεκτ (Τετέη, Παντελίδης, Αντίνο, Γιάγκουσιτς).

Το δεύτερο πεδίο όμως είναι ίσως πιο σημαντικό και καθοριστικό στις δεδομένες συνθήκες: Ο Μπενίτεθ έχει κακές σχέσεις με τους περισσότερους παίκτες. Τα συνεχή πειράματα επί μακρόν – ακόμα και τώρα, έξι μήνες μετά – έχουν κουράσει και εξοργίσει τους πιο έμπειρους του ρόστερ. Οι επιλογές του δεν πείθουν κανέναν και οι εμπνεύσεις του δεν κερδίζουν. Ουσιαστικά δεν μιλάει με τους εντεταλμένους από τη διοίκηση υπεύθυνους του τμήματος – τεχνικό διευθυντή κ.α. – αλλά το πιο σοβαρό, που έχει φέρει και τον ίδιο τον Γιάννη Αλαφούζο στα όριά του, είναι πως θέλει να αλλάξει παραπάνω από τη μισή ομάδα.

Υπάρχει ένας άτυπος κανόνας, που με ελάχιστες εξαιρέσεις, εφαρμόζεται παντού και πάντα: Εάν είναι να φύγει ο προπονητής ή όλοι οι παίκτες, τότε φεύγει ο προπονητής. Ο Ισπανός τεχνικός δείχνει να αδιαφορεί για τον κανόνα αυτό, αλλά πρακτικά δύσκολα να περάσει το «δικό του».

Άλλωστε, όσες αδυναμίες κι αν έχει ένα ρόστερ, δεν είναι δυνατόν να θεωρούνται περίπου οι πάντες ανίκανοι και «λίγοι» για την ομάδα.

Η παραδοχή Αλαφούζου

Ο Αλαφούζος λέει σε συνομιλητές του ότι είναι σε αδιέξοδο και ομολογεί πως έκανε τεράστιο λάθος με τον Ισπανό τεχνικό. Και αυτό είναι μάλλον μία εκτίμηση στο μυαλό του ιδιοκτήτης πράσινης ΠΑΕ, που δύσκολα αλλάζει.

Βέβαια, υπάρχει ένα διπλό, εύλογο, ερώτημα:

Αφενός, πώς είναι δυνατόν να απολυθεί ένας προπονητής που πράγματι είναι το μεγαλύτερο όνομα που έχει έλθει στην Ελλάδα και με αδιαμφισβήτητη αξία. Και γιατί να μην στηριχθεί απόλυτα, να κάνει ό,τι επιλογές θέλει, να κερδίσει χρόνο και να χτίσει την ομάδα από την αρχή. Λογικό ερώτημα σε κανονικές συνθήκες.

Αφετέρου, τι εναλλακτική μπορεί να υπάρξει; Διότι εάν δει κανείς τι ακολούθησε την άκομψη και δίχως λογική απομάκρυνση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς το 2023, – Τερίμ, Αλόνσο, Βιτόρια – τότε και η διοίκηση έχει χάσει την εμπιστοσύνη του κόσμου και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα βρει καλύτερη λύση από την παραμονή του Μπενίτεθ. Κάποιες έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν πάντως ότι έχει βρεθεί ήδη ο διάδοχος.

Έτσι κι αλλιώς πρόκειται για δύσκολη άσκηση για έναν ιστορικό σύλλογο, που ετοιμάζεται να πάει στο δικό του καινούργιο γήπεδο, χωρίς σχέδιο, δίχως απαντήσεις και με χαμένη την υπομονή και τη στήριξη των φιλάθλων του προς τη διοίκηση.

