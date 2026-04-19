Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2: Κέρδισε το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο και κυνηγά την ΑΕΚ για τον τίτλο

Ο Ολυμπιακός πέρασε με νίκη (2-0) από την Λεωφόρο στο τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στο ιστορικό γήπεδο και πλέον κυνηγά την ΑΕΚ για τον τίτλο στην Super League.

Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα αμυντικά του λάθη, δεν δημιούργησε πολλές αξιόλογες φάσεις κι έτσι έμεινε 8 πόντους πίσω από την 3η θέση, ενώ ο Ολυμπιακός διατηρήθηκε στο -5 από την ΑΕΚ και… ελπίζει στον Παναθηναϊκό τις επόμενες δύο αγωνιστικές, να κόψει βαθμούς από την Ένωση.

O Παναθηναϊκός μπήκε με ένταση στο παιχνίδι και έφτασε κοντά στο γκολ στα πρώτα 50 δευτερόλεπτα, όταν από γύρισμα του Αντίνο, ο Ταμπόρδα πρόλαβε τους αμυντικούς του Ολυμπιακού και πλάσαρε, όμως ο Τζολάκης απέκρουσε με τα πόδια. Οι Πειραιώτες είχαν την πρώτη δική τους «μεγάλη» στιγμή στο 12’ με τον Ελ Κααμπί, ο οποίος έμεινε όρθιος, κέρδισε χώρο μπροστά απ’ τον Γεντβάι και πλάσαρε στη γωνία, όμως ο Λαφόν έκανε μία σπουδαία επέμβαση.

Ο Τεττέη είχε ένα πλασέ που έφυγε άουτ από καλή θέση στο 16’, ενώ στο 29’ μία ωραία κίνηση και σουτ του Τσικίνιο από μακριά πέρασε ελάχιστα άουτ. Μετά το 25’ ο Ολυμπιακός άρχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα εκμεταλλευόμενος τον έξτρα παίκτη που είχε στα χαφ και στο 31’ είχε άλλη μία τρομερή ευκαιρία με το πλασέ του Ελ Κααμπί στην κίνηση που απέκρουσε ο Λαφόν.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ωστόσο, ο Γεντβάι έκανε τεράστιο λάθος γυρίζοντας την μπάλα προς τα πίσω όπου υπήρχε… ξεχασμένος στην περιοχή του Παναθηναϊκού ο Μαρτίνς, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το «δώρο» του Κροάτη στόπερ και δεν αστόχησε από κοντά, κάνοντας το 1-0 για τον Ολυμπιακό.

Στο 34’ το σουτ του Καλάμπρια απ’ το όριο της περιοχής πέρασε άουτ, όπως και το πλασέ του Ταμπόρδα στο 38’ έπειτα απ’ το γύρισμα του Τεττέη. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το ημίχρονο με δεύτερο γκολ. Στο 45’+1’ ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά προς τον Ροντινέι, ο οποίος έμεινε όρθιος ανάμεσα σε δύο παίκτες και με πλασέ νίκησε το Λαφόν για το 2-0 των Πειραιωτών.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γρήγορες αλλαγές του Μπενίτεθ δεν άλλαξαν την εικόνα του αγώνα με τους «πράσινους» να έχουν ορισμένες μικρο-ευκαιρίες με το γυριστό του Σφιντέρσκι στο 46’ που πέρασε άουτ ή τη σέντρα-σουτ του Πελίστρι στο 65’ που έδιωξε σε κόρνερ το Τζολάκης, αλλά να μην μπορεί να απειλήσει την άμυνα του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν να κάνουν διαχείριση για να «σβήσουν» το ματς μετά το 70’ και στο τέλος πανηγύρισαν μία μεγάλη νίκη που τους διατηρεί εντός της διεκδίκησης του τίτλου.

Διαιτητής: Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ (Τουρκία)

Κίτρινες: 13’ Τεττέη, 70’ Ερνάντεθ, 90’+5’ Μπακασέτας – 9’ Ορτέγκα, 68’ Κοστίνια, 73’ Ντάνι Γκαρθία, 90’+5’ Έσε

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια (81’ Πάντοβιτς), Ρενάτο Σάντσες (66’ Μπακασέτας), Τσιριβέγια (66’ Σιώπης), Κυριακόπουλος, Αντίνο (46’ Πελίστρι), Ταμπόρδα, Τεττέη (46’ Σφιντέρσκι).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (77’ Μπιανκόν), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Ντάνι Γκαρθία (83’ Μουζακίτης), Ροντινέι, Τσικίνιο (89’ Σιπιόνι), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

