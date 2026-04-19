Premier League: Πήρε το ντέρμπι με την Άρσεναλ και βλέπει τον τίτλο η Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε στο ντέρμπι κορυφής την Αρσεναλ με 2-1 στο κατάμεστο «Ετιχαντ», για την 33η αγωνιστική της Premier League, και έβαλε σοβαρή υποψηφιότητα για την κατάκτηση του τίτλου, εκμεταλλευόμενη ουσιαστικά τα λάθη των «κανονιέρηδων» τις τελευταίες εβδομάδες.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα μείωσε τη διαφορά σε τρεις βαθμούς από την κορυφή, έχοντας μάλιστα κι ένα ματς λιγότερο (σ.σ. το ματς με την Κρίσταλ Πάλας για την 31η αγωνιστική δεν έχει οριστεί ακόμη).

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα προηγήθηκε μ’ ένα μικρό αριστούργημα του Σερκί στο 16ο λεπτό, όταν ο Γάλλος άδειασε όλη την άμυνα και πλάσαρε τον Ράγια, αλλά δύο λεπτά αργότερα η ομάδα του Λονδίνου βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Χάβερτζ, μετά από τραγικό λάθος του Ντοναρούμα, ο οποίος «σέρβιρε» ουσιαστικά την μπάλα στον Γερμανό επιθετικό. Στην επανάληψη ο Ερλινγκ Χάαλαντ όμως πέτυχε στο 65ο λεπτό το νικητήριο γκολ, με την ομάδα του Λονδίνου να έχει δύο δοκάρια με Εζε και Γκάμπριελ. Η Σίτι λοιπόν επικράτησε και αν οι δύο ομάδες πανηγυρίσουν τη νίκη σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια τους για το πρωτάθλημα, αμφότερες τελειώνουν την Premier League με 85 βαθμούς και ο τίτλος θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων!

Νωρίτερα, ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε τη νίκη στη Λίβερπουλ στο ντέρμπι του Μέρσεσαϊντ, μετά από συναρπαστικό ματς στην έδρα της Εβερτον με 2-1. Ο Μο Σαλάχ άνοιξε το σκορ (29′), αλλά τα «ζαχαρωτά» βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Μπέτο στο 54ο λεπτό. Ολα έδειχναν πως το ματς θα λήξει ισόπαλο, αλλά ο Ολλανδός σταρ είχε διαφορετική γνώμη και χάρισε τη σπουδαία νίκη στην ομάδαα του.

Στο μεταξύ η Αστον Βίλα, έχοντας σε καταπληκτική ημέρα τον Ολι Γουότκινς, που πέτυχε δύο γκολ και έδωσε μια ασίστ, προηγήθηκε στο «Βίλα Παρκ» της Σάντερλαντ με 3-1 και ήταν έτοιμη να πανηγυρίσει τη νίκη, αλλά στο τέλος οι «μαύρες γάτες» κατάφεραν μέσα σε δύο λεπτά να βρουν δύο γκολ με τους Χιούμ (86′) και Ισιντορ (87′) και να παγώσουν τις κερκίδες.

Η ομάδα του Ουνάι Εμερι όμως είχε έναν άσο στο μανίκι, καθώς μπήκε ως αλλαγή ο Εϊμπραχαμ και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 4-3, δίνοντας της πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθεια να συμμετέχει στο Champions League, καθώς «έπιασε» ξανά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Τέλος, ο Μόργκαν Γκιμπς «καθάρισε» για τη Νότιγχαμ στο καθοριστικό ματς κόντρα στην Μπέρνλι με 4-1. Ο Αγγλος διεθνής μεσοεπιθετικός πέτυχε χατ τρικ και απομάκρυνε τον κίνδυνο του υποβιβασμού από το «Σίτι Γκράουντ».

Διαβάστε επίσης:

Bundesliga: Πανηγύρισε τον τίτλο η Μπάγερν Μονάχου

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Πάρτι… τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφεια

Πεκίνο: Ανθρωποειδή ρομπότ συνέτριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ του ημιμαραθωνίου (Video)