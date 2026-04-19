19.04.2026 19:52

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Πάρτι… τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ΑΕΚ… εξαφάνισε τον ΠΑΟΚ και με το εμφατικό 3-0 τον άφησε εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος, κάνοντας η ίδια ένα τεράστιο βήμα για την κατάκτησή του.

Περιμένει πλέον ευχάριστα και από την… Λεωφόρο καθώς αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει τον Ολυμπιακό, τότε θα είναι σχεδόν αγκαλιά με τον τίτλο στην Super League.

Η Ένωση απείλησε πρώτη, στο 4’, όταν μετά από γρήγορη εκτέλεση φάουλ προς τον Ζίνι, ο Χόρχε Σάντσες άθελά του έστρωσε την μπάλα στον Πινέδα, αλλά ο Αντώνης Τσιφτσής με το δεξί πόδι έδιωξε σε κόρνερ το σουτ του Μεξικανού. Ακολούθησαν δυο άστοχα σουτ των φιλοξενούμενων, από τον Δημήτρη Χατσίδη (12’) και τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ (19’), αλλά και η τρομερή διπλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Ζίνι βγήκε στα αριστερά και πλάσαρε, ο Τσιφτσής δεν απέκρουσε πειστικά, αλλά ο Έλληνας τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έδιωξε εκ νέου, ενστικτωδώς με το κεφάλι, την προβολή του Μπαρνάμπας Βάργκα. Η τρίτη ευκαιρία ήταν και η… φαρμακερή για τους γηπεδούχους. Από ενέργεια του Ζίνι, η μπάλα έφτασε αριστερά στον Ρομπέρτο Περέιρα. Ο Αργεντινός σημάδεψε τον Τζέιμς Πενράις, αλλά το κεφάλι του Κεντζιόρα παρενεβλήθη κι άφησε… σύξυλο τον Τσιφτσή, για το 1-0 στο 36’.

Στο δεύτερο μέρος ο Ράζβαν Λουτσέσκου με τις γρήγορες αλλαγές του θέλησε να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Ενώ, όμως, ο ΠΑΟΚ φάνηκε να έχει την κατοχή της μπάλας, η ΑΕΚ έχασε απίθανη ευκαιρία στο 63’. Ο Βάργκα βρήκε τον Ζίνι, εκείνος πλάσαρε τον εξερχόμενο Τσιφτσή που απέκρουσε, η μπάλα έφτασε στον Περέιρα, αλλά ο Αργεντινός αντί να σουτάρει στην κενή εστία θέλησε να βρει πάλι τον Αγκολέζο, που δεν είχε καλή ισορροπία κι η φάση πέρασε.

Λίγα λεπτά αργότερα, όμως, ο Κοϊτά δε λάθεψε. Ο Ζοάο Μάριο, που μόλις είχε περάσει στο ματς, έκανε κούρσα από τα αριστερά, τροφοδότησε τον Πινέδα, εκείνος τον Μαυριτανό εξτρέμ που «χόρεψε» τον Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα και με το αριστερό «έγραψε» το 2-0 στο 73’. Η άμυνα των «ασπρόμαυρων» πελαγοδρομούσε, με την Ένωση να φτάνει πολύ εύκολα στην αντίπαλη εστία. Κι αν ο Μπάμπα πρόλαβε τον Κοϊτά στο 77’, δεν συνέβη το ίδιο τρία λεπτά μετά. Από λάθος στη μεσαία γραμμή, έφυγαν πέντε παίκτες της ΑΕΚ με δύο του ΠΑΟΚ, με τον Πινέδα να ολοκληρώνει μόνος του τη φάση, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Η μόνη προσπάθεια αντίδρασης των φιλοξενούμενων, ήταν η κεφαλιά του Μαντί Καμαρά στο οριζόντιο δοκάρι στο 87’, μετά από ωραίο συνδυασμό -ίσως μοναδικό στο ματς- των Γιάννη Κωνσταντέλια και Μπάμπα.

Η ΑΕΚ έφτασε τους 66 βαθμούς, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ στους 58, με τον Ολυμπιακό να έχει τους ίδιους, αλλά να παίζει στις 21:00 με τον Παναθηναϊκό (50) στη Λεωφόρο. Για την Ένωση ακολουθούν οι διπλές αναμετρήσεις με τους «πράσινους», αλλά νωρίτερα διεξάγεται ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον ΠΑΟΚ να καλείται να ανασυνταχθεί καθώς θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (Σάββατο 25/4, 20:30).
 
Διαιτητής: Χεσούς Χιλ Μανθάνο (Ισπανία)
Κίτρινες: Γκατσίνοβιτς – Σάντσες, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας.
 
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Ρότα, Πενράις (56’ Πήλιος), Ρέλβας, Πινέδα, Μάριν, Περέιρα (67’ Ζοάο Μάριο), Γκατσίνοβιτς (56’ Κοϊτά), Βάργκα, Ζίνι (85’ Κουτέσα).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες (46’ Κένι), Κεντζιόρα, Λόβρεν (46’ Μιχαηλίδης), Μπάμπα, Ζαφείρης (58’ Καμαρά), Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης (58’ Ζίβκοβιτς), Τάισον (82’ Πέλκας), Γερεμέγεφ.

