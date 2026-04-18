O Σάσα Βεζένκοφ πρώτος σκόρερ της Euroleague

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε σε κορυφαίο σκόρερ για την regular season, με 19.4 πόντους ανά αγώνα. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού ήταν στην κορυφή της λίστας μετά την εμφάνιση απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο και περίμενε την απόδοση των Κέντρικ Ναν και του Ναντίρ Ιφί.

Ο Βεζένκοφ είχε αναδειχθεί σε πρώτο σκόρερ ξανά τη σεζόν 2022-202. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ των ερυθρόλευκων αναδείχθηκε κορυφαίος ριμπάουντερ της σεζόν με 7,14 ριμπάουντ ανά αγώνα.



