search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 16:03
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Νόβακ Τζόκοβιτς: Απέσυρε τη συμμετοχή του και από το Όπεν της Μαδρίτης

Με μια ανάρτηση στο Χ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ανακοίνωσε πως δεν είναι σε θέση ν’ αγωνιστεί στο Mutua Madrid Open.

Ο Σέρβος «θρύλος» του τένις ανέφερε ως τον λόγο για την απόφασή του αυτή το γεγονός πως δεν έχει ολοκληρώσει μέχρι στιγμής την αποθεραπεία του. Kι ενώ χθες το βράδυ (16/4), ο «Νόλε» παρακολούθησε μαζί με τον σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς Λούκα Ντόντσιτς την αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague, στη “Movistar Arena”.

Σήμερα το μεσημέρι (17/4), όμως ο Νόβακ Τζόκοβιτς ενημέρωσε το κοινό του ότι αποσύρει τη συμμετοχή του από το Όπεν της Μαδρίτης, γράφοντας στο “Χ”: «Μαδρίτη, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να αγωνιστώ στο @MutuaMadridOpen φέτος. Συνεχίζω την αποθεραπεία μου για να επιστρέψω σύντομα. Τα λέμε σύντομα!».

Το Mutua Madrid Open είχε επιβεβαιώσει με βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τη συμμετοχή του Νόβακ Τζόκοβιτς στο τουρνουά στις 15 Απριλίου. Ο Σέρβος τενίστας δεν είχε αγωνιστεί στα δύο προηγούμενα Masters, καθώς αποσύρθηκε τόσο από το Miami Open όσο και από το Monte-Carlo Masters, λόγω προβλήματος τραυματισμού, το οποίο τον κρατά εκτός και του Όπεν της Μαδρίτης.

Διαβάστε επίσης:

Αυλαία στην regular season της Euroleague με τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Εφές -Τo σενάριo για την 6η θέση

Η Ράγιο Βαγιεκάνο…πίκρανε την ΑΕΚ, αλλά παρέδωσε μαθήματα – Η φιλοσοφία ομάδας και οπαδών, το αντιφασιστικό κίνημα και ο… Γρηγορόπουλος

Εuroleague: Στην κορυφή της κανονικής περιόδου ο Ολυμπιακός – Υπέταξε την Αρμάνι στο ΣΕΦ με 85-76

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ανοίγει ξανά τα Στενά του Ορμούζ στα εμπορικά πλοία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Περιπέτειας υγείας για τη Μαρέβα Μητσοτάκη: Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και πήγε σε νοσοκομείο στη Λάρισα

ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 46χρονος για πορνογραφία ανηλίκων- Εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία με σεξουαλική κακοποίηση στην κατοχή του

ΕΛΛΑΔΑ

Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα της Κορίνθου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Τίνα Μεσσαροπουλου έκανε κοινοποίηση την ανάρτηση Σκέρτσου για τη μάχη ζωής που δίνει ο σύζυγός της 

ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

1 / 3