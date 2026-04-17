Νόβακ Τζόκοβιτς: Απέσυρε τη συμμετοχή του και από το Όπεν της Μαδρίτης

Με μια ανάρτηση στο Χ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ανακοίνωσε πως δεν είναι σε θέση ν’ αγωνιστεί στο Mutua Madrid Open.

Ο Σέρβος «θρύλος» του τένις ανέφερε ως τον λόγο για την απόφασή του αυτή το γεγονός πως δεν έχει ολοκληρώσει μέχρι στιγμής την αποθεραπεία του. Kι ενώ χθες το βράδυ (16/4), ο «Νόλε» παρακολούθησε μαζί με τον σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς Λούκα Ντόντσιτς την αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague, στη “Movistar Arena”.

Σήμερα το μεσημέρι (17/4), όμως ο Νόβακ Τζόκοβιτς ενημέρωσε το κοινό του ότι αποσύρει τη συμμετοχή του από το Όπεν της Μαδρίτης, γράφοντας στο “Χ”: «Μαδρίτη, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να αγωνιστώ στο @MutuaMadridOpen φέτος. Συνεχίζω την αποθεραπεία μου για να επιστρέψω σύντομα. Τα λέμε σύντομα!».

Το Mutua Madrid Open είχε επιβεβαιώσει με βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τη συμμετοχή του Νόβακ Τζόκοβιτς στο τουρνουά στις 15 Απριλίου. Ο Σέρβος τενίστας δεν είχε αγωνιστεί στα δύο προηγούμενα Masters, καθώς αποσύρθηκε τόσο από το Miami Open όσο και από το Monte-Carlo Masters, λόγω προβλήματος τραυματισμού, το οποίο τον κρατά εκτός και του Όπεν της Μαδρίτης.

