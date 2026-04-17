Αυλαία στην regular season της Euroleague με τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Εφές -Τo σενάριo για την 6η θέση

Η «αυλαία» της regular season της Euroleague «πέφτει» με τη διεξαγωγή 5 αναμετρήσεων της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής.

Ο Παναθηναϊκός (21-16) φιλοξενεί την 19η Αναντολού Εφές (12-25) στις 21:15 την Παρασκευή (17/4) και ευελπιστεί σε μια νίκη, η οποία, σε συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να του δώσει την 6η θέση που θα του δώσει χρόνο να προετοιμαστεί άνευ αγώνων για τα ματς των πλέι οφ με την ομάδα που θα τερματίσει την 3η θέση της regular season.

Τα σενάρια για την κατάταξη

Για να τερματίσει 6ος ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη της Ρεάλ επί του Ερυθρού Αστέρα, θέλει απλά την ήττα της Ζαλγκίρις από την αδιάφορη Παρί.

Αν νικήσει την Εφές αλλά η Ζαλγκίρις επικρατήσει της Παρί, θα είναι 7ος, το οποίο σημαίνει ότι στα play in θα παίξει με τον 8ο και αν κερδίσει θα πάει στα προημιτελικά απέναντι στο Νο2.

Οι «πράσινοι» μπορεί να τερματίσουν 8οι αν χάσουν και ταυτόχρονα χάσουν Μονακό και Μπαρτσελόνα. Πάλι θα παίξει για μία νίκη, ενώ σε περίπτωση ήττας, θα περιμένει τον νικητή από τον αγώνα του 9ου και του 10ου, για να πάει να παίξει προημιτελική σειρά με τον… Ολυμπιακό.

Τέλος, ο Παναθηναϊκός μπορεί να βγει ακόμη και 9ος αν χάσει σήμερα και κερδίσει μία εκ των Μονακό και Μπαρτσελόνα.

Τα παιχνίδια της τελευταίας ημέρας:

20:00 Ζαλγκίρις – Παρί

20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Ντουμπάι – Βαλένθια

21:15 Παναθηναϊκός – Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν

