Conference League: ΑΕΚ με μέλλον – Αντίο στην Ευρώπη με ψηλά το κεφάλι και νίκη 3-1 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο, συγκλονιστικές στιγμές στη Νέα Φιλαδέλφεια

Αυτή η ΑΕΚ είναι για μεγάλα πράγματα. Όχι επειδή έχει ταλέντο – αυτό ήταν γνωστό. Όχι επειδή έχει ένα τρομακτικό ρόστερ, σπουδαίο προπονητή και παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Αλλά επειδή έχει και τη νοοτροπία νικητή και δίνει τα πάντα στο γήπεδο, κόντρα σε οποιαδήποτε συνθήκη, μέχρι την τελευταία στιγμή.

Αν και είχε να ξεπεράσει το 3-0 του πρώτου αγώνα στην Ισπανία από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, για τα προημιτελικά του Conference League, έδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια ενός συγκλονιστικού αγώνα ότι ήταν ισάξια της αντιπάλου της και αν είχε λίγο την τύχη με το μέρος της θα ήταν εκείνη που θα περνούσε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Νίκολιτς ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, είχε την κατοχή της μπάλας, έκανε ευκαιρία, έδειχνε επικίνδυνη σε κάθε επίθεσή της. Κατάφερε να προηγηθεί νωρίς με 1-0 (Ζίνι στο 13′), να επιβάλλει τον ξέφρενο ρυθμό της με ένα εξαντλητικό πρέσινγκ σε όλο το γήπεδο και να φτάσει στο 2-0 στο 36′ με τον Μαρίν με πέναλτι. Έτσι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο.

Η τεράστια υπέρβαση ήταν κοντά, μαζί με το θαύμα, καθώς όλη η συνθήκη που είχε διαμορφωθεί στην καυτή έδρα της Νέας Φιλαδέλφειας ήταν με το μέρος της.

Και πράγματι, λίγο αφού ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο πέτυχε το 3-0 (με κεφαλιά του Ζίνι στο 51′), ένα σκορ που ισοφάριζε την ήττα του πρώτου αγώνα και οδηγούσε το μας στην παράταση.

Χωρίς να αφήσει το πόδι από το γκάζι, η πεισμωμένη και αποφασισμένη ΑΕΚ συνέχιζε να πιέζει, κυνηγώντας ένα τέταρτο γκολ που θα της έδινε την πρόκριση.

Αλλά στη μοναδική φάση που έκανε από μία ευκαιρία στην αρχή του ματς, η Ράγιο Βαγιεκάνο πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ (με τον Ισί στο 70′), καθώς η γρήγορη αντεπίθεσή της βρήκε τους Κιτρινόμαυρους ψηλά στο γήπεδο και με ανοικτούς χώρους πίσω.

Παρότι πίεσε σε συνέχεια, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φτάσει σε ένα γκολ παράτασης έστω, αφού η ισπανική ομάδα οργανώθηκε στα μετόπισθεν με μοναδικό σκοπό να κρατήσει το σκορ πρόκρισης. Και το κατάφερε παρά την πίεση που της άσκησε η ομάδα του Νίκολιτς.

Είναι ενδεικτικό της ατμόσφαιρας που κυριάρχησε στη Νέα Φιλαδέλφεια το σκηνικό στο τέλος του ματς. Ο κόσμος δεν σταμάτησε ούτε δευτερόλεπτο να αποθεώνει την ομάδα για τη συγκινητική της προσπάθεια. Οι φίλοι της Ένωσης σηκώθηκαν όρθιοι, χειροκρότησαν παρατεταμένα και φώναξαν συνθήματα, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσπάθεια των παικτών και την εικόνα ανατροπής που έβγαλαν στο γήπεδο.

Μάλιστα, ακόμα και οι παίκτες της Ράγιο Βαγιεκάνο έμειναν στον αγωνιστικό χώρο να χειροκροτούν την ΑΕΚ για την προσπάθεια και την ατμόσφαιρα.

