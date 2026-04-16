Σοκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Νεκρός σε δυστύχημα στα 48 του ο Άλεξ Μάνινγκερ, πρώην πορτιέρε των Γιουβέντους και Λίβερπουλ

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον ποδοσφαιρικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Άλεξ Μάνινγκερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 48 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο διεθνής τύπος, ο Αυστριακός πρώην τερματοφύλακας, με σημαντική παρουσία σε κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ όπως η Γιουβέντους, η Λίβερπουλ και η Άρσεναλ, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη το αυτοκίνητό του και διερχόμενο τρένο.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, στο σημείο υπήρχε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση με κατεβασμένες μπάρες και σαφή απαγόρευση διέλευσης, ωστόσο ο Μάνινγκερ φέρεται να προχώρησε με το όχημά του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τη μοιραία σύγκρουση.

Ο Μάνινγκερ είχε ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Σάλτσμπουργκ, πριν κάνει το μεγάλο βήμα στο εξωτερικό το 1997, όταν μεταγράφηκε στην Άρσεναλ. Στη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε σε αρκετά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, φορώντας επίσης τις φανέλες των Φιορεντίνα, Εσπανιόλ, Τορίνο, Μπολόνια, Γιουβέντους και Λίβερπουλ.

Η παρουσία του στους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ αποτέλεσε και το τελευταίο κεφάλαιο της επαγγελματικής του πορείας, με την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 να σηματοδοτεί το φινάλε της καριέρας του.

Επίσης, ο Μάνινγκερ υπήρξε μέλος της εθνικής ομάδας της Αυστρίας, με την οποία κατέγραψε 33 συμμετοχές. Το ντεμπούτο του με το εθνόσημο είχε πραγματοποιηθεί το 1999.

