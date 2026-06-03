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ΥΓΕΙΑ

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03.06.2026 14:51

Φούσκωμα και καούρα μετά το γεύμα; Τρία φυσικά «αντίδοτα» για να ξεχάσεις τη δυσπεψία

03.06.2026 14:51
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Η απόλαυση ενός λαχταριστού γεύματος δεν προμηνύει σε καμία περίπτωση τη δυσπεψία που μπορεί να επέλθει, εάν το καταναλώσουμε λαίμαργα.

Τα συμπτώματα που ενδεχομένως να εμφανιστούν σε αυτή την περίπτωση είναι το φούσκωμα, ο πόνος ή το αίσθημα καύσου στο άνω μέρος του στομάχου.

Ξέρετε ότι για να ηρεμήσει το στομάχι σας  -εκτός από τις φαρμακευτικές θεραπείες– θα μπορούσατε να καταπολεμήσετε τα συμπτώματα φυσικά, με συστατικά και βότανα της κουζίνας;

Δείτε τα τρία πιο δημοφιλή…

Μηλόξυδο

Για να ανακουφίσετε το στομάχι, μπορείτε να πιείτε λίγο μηλόξυδο, ένα έως δύο κουταλάκια σε ένα φλιτζάνι νερό. Εκτός από τη βελτίωση της κατάστασης του δέρματος και (σύμφωνα με πολλούς) την απώλεια βάρους, το μηλόξυδο, έχει την ιδιότητα να αυξάνει την παραγωγή στομαχικού οξέος. Μπορείτε να το πιείτε 30 λεπτά πριν το φαγητό.

Παρόλο που το μηλόξυδο θεωρείται ασφαλές, η κατανάλωσή του σε υπερβολική ποσότητα ή αδιάλυτο θα μπορούσε να προκαλέσει παρενέργειες, όπως διάβρωση των δοντιών, ναυτία, κάψιμο στο λαιμό και χαμηλό σάκχαρο στο αίμα. Επομένως φροντίστε να τηρείτε το μέτρο στην κατανάλωσή του.

Πιπερόριζα

Το τζίντζερ θεωρείται μια από τις αρχαιότερες φυσικές μεθόδους που ηρεμούν το στομάχι, επειδή μειώνει τα οξέα του στομάχου. Μπορείτε να ετοιμάσετε ρόφημα πιπερόριζας με λίγο μέλι και λεμόνι για να καταπραΰνετε το στομάχι σας και να απαλλαγείτε από τη δυσπεψία. Στις άλλες επιλογές συμπεριλαμβάνονται οι καραμέλες με πιπερόριζα. Περιορίστε, ωστόσο, την κατανάλωση σε 3 έως 4 γραμμάρια την ημέρα για να αποφύγετε τα αέρια, το κάψιμο στο λαιμό και την καούρα.

Σπόροι μάραθου

Το βότανο που καταπραΰνει γαστρεντερικά προβλήματα όπως κράμπες στο στομάχι, ναυτία και φούσκωμα συμβάλλει και στην ανακούφιση της δυσπεψίας. Δοκιμάστε να βάλετε μισό κουταλάκι του γλυκού θρυμματισμένο σπόρο μάραθου σε νερό και αφήστε το να βράσει για 10 λεπτά πριν το πιείτε. Μπορείτε να επανέλθετε σε αυτό το τελετουργικό κάθε φορά που θα νιώθετε δυσπεψία. Μια άλλη επιλογή είναι να μασάτε σπόρους μάραθου μετά τα γεύματα, εάν ορισμένα τρόφιμα προκαλούν δυσπεψία.

Πηγή: ygeiamou

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