Εκτοξεύτηκαν τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων – Παραμένουν σταθερά στην πρώτη θέση

Παραμένουν «πρωταθλητές» στα χρέη τα δημόσια νοσοκομεία, καθώς οι οφειλές τους το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψαν το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα χρέη των νοσηλευτικών ιδρυμάτων έφτασαν τα 1,59 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 60% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς ιδιώτες. Η εκτόξευση των οφειλών αναδεικνύει για μια ακόμη φορά τα διαχρονικά προβλήματα χρηματοδότησης και κυρίως διαχείρισης των οικονομικών του ΕΣΥ, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Αναλυτικά, μέσα σε μόλις τρεις μήνες από το τέλος του προηγούμενου έτους, τα χρέη αυξήθηκαν κατά 193 εκατομμύρια ευρώ (άνοδος 13,8%).

Επιπλέον αυξημένες παραμένουν και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες τον Μάρτιο του 2026 διαμορφώθηκαν στα 668 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 606 εκατομμυρίων ευρώ τον Φεβρουάριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μέρος από αυτές τις οφειλές, αφορά τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος εξακολουθεί να διατηρεί ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 199 εκατομμυριων ευρώ προς παρόχους υπηρεσιών υγείας, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές και λοιπούς συνεργαζόμενους φορείς.

Οι ειδικοί αποδίδουν τη συνεχιζόμενη διόγκωση των χρεών της δημόσιας υγείας σε χρόνιες και διαρθρωτικές αδυναμίες του συστήματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Η υποκοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί συχνά δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των νοσοκομείων.

Οι καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των μηχανισμών clawback και rebate που δημιουργούν σημαντικές λογιστικές εκκρεμότητες.

και που δημιουργούν σημαντικές λογιστικές εκκρεμότητες. Η συνεχής αύξηση του κόστους φαρμάκων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και καινοτόμων θεραπειών που είναι πανάκριβες.

Η γήρανση του πληθυσμού που αναπόφευκτα έχει αυξημένες ιατρικές ανάγκες.

Σημειώνεται ότι παρά τις παρεμβάσεις και τις οδηγίες προς τις διοικήσεις των νοσοκομείων για καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους, το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων χρεών εξακολουθεί να υφίσταται, επηρεάζοντας τη συνολική λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας και τις σχέσεις με τους προμηθευτές. Οι επιπτώσεις γίνονται ήδη αισθητές στην αγορά υγείας, καθώς οι προμηθευτές αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις στη ρευστότητά τους εξαιτίας των παρατεταμένων καθυστερήσεων στις πληρωμές.

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