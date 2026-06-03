search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 11:34
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

03.06.2026 11:22

Εκτοξεύτηκαν τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων – Παραμένουν σταθερά στην πρώτη θέση

03.06.2026 11:22
KRATIKO_NIKAIAS

Παραμένουν «πρωταθλητές» στα χρέη τα δημόσια νοσοκομεία, καθώς οι οφειλές τους το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψαν το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα χρέη των νοσηλευτικών ιδρυμάτων έφτασαν τα 1,59 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 60% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς ιδιώτες. Η εκτόξευση των οφειλών αναδεικνύει για μια ακόμη φορά τα διαχρονικά προβλήματα χρηματοδότησης και κυρίως  διαχείρισης των οικονομικών του ΕΣΥ, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Αναλυτικά, μέσα σε μόλις τρεις μήνες από το τέλος του προηγούμενου έτους, τα χρέη αυξήθηκαν κατά 193 εκατομμύρια ευρώ (άνοδος 13,8%).

Επιπλέον αυξημένες παραμένουν και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες τον Μάρτιο του 2026 διαμορφώθηκαν στα 668 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 606 εκατομμυρίων ευρώ τον Φεβρουάριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μέρος από αυτές τις οφειλές, αφορά τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος εξακολουθεί να διατηρεί ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 199 εκατομμυριων ευρώ προς παρόχους υπηρεσιών υγείας, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές και λοιπούς συνεργαζόμενους φορείς.

Οι ειδικοί αποδίδουν τη συνεχιζόμενη διόγκωση των χρεών της δημόσιας υγείας σε χρόνιες και διαρθρωτικές αδυναμίες του συστήματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

  • Η υποκοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί συχνά δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των νοσοκομείων.
  • Οι καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των μηχανισμών clawback και rebate που δημιουργούν σημαντικές λογιστικές εκκρεμότητες.
  • Η συνεχής αύξηση του κόστους φαρμάκων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και καινοτόμων θεραπειών που είναι πανάκριβες.
  • Η γήρανση του πληθυσμού που αναπόφευκτα έχει αυξημένες ιατρικές ανάγκες.

Σημειώνεται ότι παρά τις παρεμβάσεις και τις οδηγίες προς τις διοικήσεις των νοσοκομείων για καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους, το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων χρεών εξακολουθεί να υφίσταται, επηρεάζοντας τη συνολική λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας και τις σχέσεις με τους προμηθευτές. Οι επιπτώσεις γίνονται ήδη αισθητές στην αγορά υγείας, καθώς οι προμηθευτές αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις στη ρευστότητά τους εξαιτίας των παρατεταμένων καθυστερήσεων στις πληρωμές.

Διαβάστε επίσης:

Νέο φάρμακο για τον μη μεταστατικό καρκίνο του προστάτη

Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού έως και 30%, σύμφωνα με μελέτες

Πόνος στον αντίχειρα: Πρακτικές συμβουλές ανακούφισης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
koilikos new

Πρόπτωση πυελικών οργάνων: Ένα σύνθετο πρόβλημα με αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής

kosmimata_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: «Υπάλληλος» του ΔΕΔΔΗΕ «τσέπωσε» πανω από 80 λίρες, μετρητά και πανάκριβα κοσμήματα

KRATIKO_NIKAIAS
ΥΓΕΙΑ

Εκτοξεύτηκαν τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων – Παραμένουν σταθερά στην πρώτη θέση

liagkas-antona-new
MEDIA

Λιάγκας – Αντωνά: Για πρώτη φορά μαζί στον τηλεοπτικό αέρα – «Μην έχεις άγχος» (Video)

aeroptero_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Όλυμπο – Αεροπτεριστής έπεσε, τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε για ώρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

kalxass-2347
ΚΑΛΧΑΣ

Εντυπώσεις από Pulse και… Σκάι, ο Σαμαράς, η δημοσκοπική ταραχή στο ΠΑΣΟΚ και το φλερτ με Κασσελάκη, το δράμα της ΝΕΑΡ και η καχύποπτη Λατινοπούλου

pylones deh ipsili tasi – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κρήτη: Οργή για ΑΔΜΗΕ –  «Φυτεύουν» 267 πυλώνες 33 μέτρων σε 100 χιλιόμετρα με παρθένα βουνά και αρχαιολογικούς χώρους

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

ginaikoktonia-kalamata
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για τα παιδιά, τα ηρεμιστικά και η παρακολούθηση στα social media

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 11:34
koilikos new

Πρόπτωση πυελικών οργάνων: Ένα σύνθετο πρόβλημα με αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής

kosmimata_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: «Υπάλληλος» του ΔΕΔΔΗΕ «τσέπωσε» πανω από 80 λίρες, μετρητά και πανάκριβα κοσμήματα

KRATIKO_NIKAIAS
ΥΓΕΙΑ

Εκτοξεύτηκαν τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων – Παραμένουν σταθερά στην πρώτη θέση

1 / 3