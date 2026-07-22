Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου

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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Στενή για τους πρώην η πόρτα της ΕΛ.Α.Σ.» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τους λίγους και εκλεκτούς, όπως τη Γεροβασίλη, που θα περάσουν από τη… χαραμάδα, αλλά και για το Κέντρο, το στίγμα διαχειριστικών λύσεων και το «όχι» σε λογικές κόμματος διαμαρτυρίας, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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