Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού έως και 30%, σύμφωνα με μελέτες

Τα φάρμακα για την απώλεια βάρους μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης ή θανάτου από καρκίνο κατά 30%, δήλωσαν γιατροί.

Εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν ήδη τα φάρμακα για τη θεραπεία της παχυσαρκίας. Τώρα, μια σειρά μελετών που παρουσιάστηκαν στο μεγαλύτερο συνέδριο ογκολογίας στον κόσμο υποδηλώνει ότι τα φάρμακα θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στην πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου.

Μια ανάλυση διαπίστωσε ότι όσοι λάμβαναν φάρμακα GLP-1 είχαν 30% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού, την πιο κοινή μορφή της νόσου στον κόσμο, σε σύγκριση με εκείνους που δεν λάμβαναν φάρμακα για την απώλεια βάρους.

Μια δεύτερη μελέτη διαπίστωσε ότι η προσθήκη φαρμάκων για την απώλεια βάρους στην τυπική θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού μείωσε τον κίνδυνο θανάτου των ασθενών από την ασθένεια κατά 30%.

Μια τρίτη έρευνα, σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, του πνεύμονα, του εντέρου ή του ήπατος, διαπίστωσε ότι όσοι λάμβαναν φάρμακα για την απώλεια βάρους είχαν έως και 50% λιγότερες πιθανότητες να εξαπλωθεί η ασθένειά τους.

Τα ευρήματα κοινοποιήθηκαν στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας στο Σικάγο.

Τα φάρμακα GLP-1 είναι μια κατηγορία φαρμάκων που μιμούνται μια φυσική ορμόνη στο σώμα που ονομάζεται γλυκαγόνο-σαν πεπτίδιο-1, η οποία βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και της όρεξης. Αρχικά χρησιμοποιούνταν για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2, τώρα χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως για τη διαχείριση του βάρους.

Η πρώτη μελέτη, μια αναδρομική ανάλυση 110.000 γυναικών ηλικίας μεταξύ 45 και 80 ετών, διαπίστωσε ότι όσες λάμβαναν φάρμακα GLP-1 είχαν 30% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού από όσες δεν λάμβαναν.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν από τη Δρ. Ελίζαμπεθ ΜακΝτόναλντ, καθηγήτρια ακτινολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και ακτινολόγο μαστού στο Κέντρο Καρκίνου Abramson.

Είπε: «Ενώ η μελέτη μας ήταν παρατηρητική και δεν επιβεβαιώνει οριστικά μια συσχέτιση μεταξύ των φαρμάκων GLP-1 και της μειωμένης συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του μαστού, προσθέτει στο αυξανόμενο σύνολο στοιχείων που υποδηλώνουν ότι αξίζει να διερευνηθούν αυτά τα φάρμακα απώλειας βάρους ως πιθανά εργαλεία πρόληψης του καρκίνου.

«Τα φάρμακα GLP-1 είναι ενδιαφέροντα από την οπτική γωνία της έρευνας για τον καρκίνο, επειδή δεν σχεδιάστηκαν για θεραπεία του καρκίνου, αλλά επηρεάζουν πολλούς διαφορετικούς στόχους και οδούς που σχετίζονται με την ανάπτυξη καρκίνου, επομένως είμαστε πρόθυμοι να τα μελετήσουμε σε αυτό το πλαίσιο».

Τα φάρμακα GLP-1 είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στο να βοηθούν τους ανθρώπους να χάσουν βάρος και η διατήρηση ενός υγιούς βάρους συνιστάται εδώ και καιρό ως τρόπος αποτροπής του καρκίνου του μαστού. Το υπερβολικό βάρος ή η παχυσαρκία, ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση, είναι ένας γνωστός παράγοντας κινδύνου για καρκίνο του μαστού.

Οι ερευνητές υποψιάζονται επίσης εδώ και καιρό ότι η χαμηλού βαθμού φλεγμονή μπορεί να παίζει ρόλο στην ανάπτυξη καρκίνου του μαστού. Τα GLP-1 μειώνουν τη συστηματική φλεγμονή μέσω διαφορετικών οδών και έχουν άλλες μεταβολικές και επιγενετικές επιδράσεις που θα μπορούσαν να αναστείλουν την ανάπτυξη του όγκου.

Η ΜακΝτόναλντ πιστεύει ότι οι πολλαπλές επιδράσεις των φαρμάκων απώλειας βάρους αναστέλλουν την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού. «Τελικά, θέλουμε να βρούμε καλύτερες επιλογές για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού». «Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε τα ποσοστά επιβίωσης για τον καρκίνο του μαστού να βελτιώνονται τις τελευταίες δεκαετίες και θα θέλαμε πολύ να δούμε τα ίδια οφέλη στην πρόληψη», είπε.

Η δεύτερη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 27.000 ασθενείς με καρκίνο του μαστού, διεξήχθη από το IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori Dino Amadori, ένα κέντρο καρκίνου στη Meldola της Ιταλίας. Η προσθήκη φαρμάκων για την απώλεια βάρους στην τυπική θεραπεία συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο θανάτου κατά 30%, διαπίστωσαν οι ερευνητές.

Η τρίτη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 12.000 ασθενείς με καρκίνο και με επικεφαλής την Κλινική Cleveland, διαπίστωσε ότι στον καρκίνο του πνεύμονα, του μαστού, του εντέρου και του ήπατος, τα άτομα που λάμβαναν φάρμακα για την απώλεια βάρους είχαν 38% έως 50% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν μορφές της νόσου σταδίου τέσσερα σε σχέση με τα άτομα που δεν λάμβαναν.

Ο Δρ Marcin Chwistek, διευθυντής του προγράμματος υποστηρικτικής ογκολογίας και παρηγορητικής φροντίδας στο Fox Chase Cancer Center στη Φιλαδέλφεια, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε: «Οι αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 δεν ήταν ποτέ απλώς φάρμακα που μειώνουν τη γλυκόζη. Οι αντιφλεγμονώδεις και ανοσοτροποποιητικές τους ιδιότητες έχουν από καιρό υποδηλώσει ευρύτερες επιδράσεις».

Η Δρ. Eleonora Teplinsky, επικεφαλής του τμήματος μαστού και γυναικολογικής ιατρικής ογκολογίας στο Valley Health System στο Νιου Τζέρσεϊ, η οποία επίσης δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε ότι τα στοιχεία δεν είναι ακόμη σαφή ως προς το εάν τα πιθανά οφέλη των φαρμάκων απώλειας βάρους στην καταπολέμηση του καρκίνου ήταν απλώς αποτέλεσμα της απώλειας βάρους ή λόγω άλλων παραγόντων.

«Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά δεδομένα που να δείχνουν ότι υπάρχει σαφώς κάποια επίδραση είτε στον κίνδυνο καρκίνου είτε στον κίνδυνο υποτροπής, αλλά δεν το έχουμε ακόμη ορίσει ακριβώς», είπε. «Πρέπει να κάνουμε περισσότερες μελέτες, θέτοντας τους ασθενείς σε αυτά και βλέποντας τι συμβαίνει.

«Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι μπορεί να βοηθήσουν με τις παρενέργειες. Οι ασθενείς μου που λαμβάνουν GLP-1 συχνά αισθάνονται καλύτερα και αυτό βοηθά με πολλές από τις παρενέργειες από τους ορμονικούς αναστολείς τους. Το ενδιαφέρον σε αυτόν τον τομέα αυξάνεται εκθετικά. Είναι ένα πολύ καυτό θέμα αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε ότι μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε».

