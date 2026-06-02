ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 19:48
02.06.2026 17:28

Συγκλονίζει η Σάρον Στόουν: «Ο πατέρας μου με πετούσε από τις σκάλες και μετά έβγαζε τη ζώνη, έτρωγα γερό ξύλο»

Με τα πιο μελανά χρώματα περιέγραψε την κακοποίηση που βίωσε ως παιδί από τον πατέρα της μίλησε η Σάρον Στόουν, ανατρέχοντας στη συζήτηση που είχε μαζί του και τον έκανε να αλλάξει στάση απέναντί της.

Αναφερόμενη στη σχέση της με τον πατέρα της, η 68χρονη ηθοποιός είπε αρχικά στο podcast The Person Who Believed in Me: «Ο πατέρας μου ήταν ένας πραγματικά φανταστικός άνθρωπος, πολύ συμπονετικός. Ήταν τόσο εκλεπτυσμένος, σκληρός, έξυπνος και κουλ».

Ωστόσο, την ίδια στιγμή υπήρξε κακοποιητικός«Ήταν πιο σκληρός μαζί μου απ’ ό,τι με τον μικρότερο αδελφό μου», είπε η Στόουν.«Τελικά τον αντιμετώπισα όταν ήμουν 14 ετών, γιατί ήταν βίαιος». Στη συνέχεια, περιέγραψε την κακοποίηση που δέχτηκε από τον πατέρα της. «Ναι, με πετούσε από τις σκάλες και μετά έβγαζε τη ζώνη. Ξέρετε, έβγαζε εκείνη τη ζώνη και μετά έτρωγα ένα γερό ξύλο, καταλαβαίνετε; Και τελικά, στα 14 μου, του μίλησα έξω από τα δόντια. Πραγματικά του τα είπα», θυμήθηκε.

Η Στόουν μετέφερε τα λόγια που του είπε και τον έκαναν να σταματήσει να ασκεί βία.«Θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα ότι μου φώναζε να κατέβω εκείνες τις σκάλες, σωστά; “Τώρα, ανάθεμά σε”. Και κατέβηκα τις σκάλες σαν τη βασίλισσα της Γαλλίας, ένα σκαλί τη φορά, και μετά στάθηκα μπροστά στο πρόσωπό του και του είπα: “Γιατί; Χρειάζεται να με χτυπήσεις κι άλλο για να νιώσεις άντρας; Αυτό συμβαίνει εδώ; Γιατί αν το χρειάζεσαι, ας το κάνουμε. Αλλά δεν θα σε αγαπήσω ποτέ ξανά. Τελείωσα”», αφηγήθηκε.

Όπως είπε, τα λόγια της είχαν επίδραση στον πατέρα της.«Έκλαψε. Και δεν ξαναχτύπησε ποτέ κανέναν. Τελείωσε εκεί. Και μετά αρχίσαμε να μιλάμε. Μου μιλούσε. Σταμάτησε να χτυπά… και ήρθαμε πολύ κοντά».

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

