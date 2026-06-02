Εντυπωσιακή ανακάλυψη στις Μπαχάμες: Στο φως ναυάγια που συνδέονται με τους πραγματικούς πειρατές της Καραϊβικής

Ναυάγια τα οποία συνδέονται με τους πραγματικούς πειρατές της Καραϊβικής στις Μπαχάμες ανακάλυψε μία διεθνής ομάδα ερευνητών και αρχαιολόγων που αναζητά ευρήματα στον θαλάσσιο βυθό, όπως αποκαλύπτει ο Guardian.

Ο περίφημος Μαυρογένης (Blackbeard) και ο διαβόητος Κάλικο Τζακ Ράκαμ (Calico Jack Rackham) ήταν μεταξύ εκείνων που, μεταξύ του 1690 και του 1720, μετέτρεψαν το Νασάου στο νησί Νιου Πρόβιντενς σε κρησφύγετο-ορμητήριο πειρατών απ’ όπου σχεδίαζαν τις επόμενες ληστείες τους στην ανοιχτή θάλασσα και μοίραζαν τη λεία τους.

Πορτρέτο του πειρατή Μαυρογέννη (Blackbeard)

Πλέον, η ομάδα μετά την πρώτη επίσημη άδεια κατάδυσης στην κλειστή ζώνη του λιμανιού του Νασάου, εντόπισε έξι ναυάγια, τρία από τα οποία χρονολογούνται από τη «χρυσή εποχή της πειρατείας».

Οι πειρατές ήταν γνωστό ότι κατέστρεφαν τα αποδεικτικά στοιχεία των εγκλημάτων τους, βάζοντας φωτιά στα πλοία που είχαν καταλάβει, αφού είχαν λεηλατήσει το προσοδοφόρο φορτίο, τα κανόνια και τον εξοπλισμό τους. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το ξύλινο σκαρί πλοίου, τα περιστρεφόμενα κανόνια, του οποίου ήταν τοποθετημένα σε άξονες που περιστρέφονταν και τα οποία αποτελούσαν τα όπλα επιλογής των πειρατών για να σπέρνουν τον πανικό στα καταστρώματα των πλοίων που πραγματοποιούσαν επίθεση.

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν αυτό που περιέγραψαν ως «μια επαγγελματική κάρτα των επιθέσεων των πειρατών», ένα σιδερένιο κανόνι και μια στοίβα από 25 μολύβδινες σφαίρες μουσκέτου, καθώς και μια πέτρα λείανσης για το ακόνισμα σπαθιών. Τα ευρήματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες τους, επειδή ο βυθός είχε υποστεί εκτεταμένη εκσκαφή λόγω βυθοκόρησης.

Ο δρ Σον Κίνγκσλεϊ, Βρετανός θαλάσσιος αρχαιολόγος και συνεπικεφαλής της αποστολής, δήλωσε στην εφημερίδα Guardian: «Αυτά τα ευρήματα είναι η κορυφή του παγόβουνου. Σοκαρίστηκα από την απροσδόκητη διατήρηση ενός ξύλινου κύτους – τα πλοία ήταν, τελικά, το βασικό εργαλείο του πειρατικού τρόμου. Θα μπορούσαν κάλλιστα να υπάρχουν δεκάδες ακόμη ναυάγια μέσα και γύρω από το λιμάνι».

Αναφερόμενος στο καμένο κουφάρι, πρόσθεσε: «Το να το δω και να το αγγίξω ήταν πραγματικά μια μοναδική εμπειρία και πολύ συγκινητική».

Το 1695, ο Χένρι Έιβερι έγινε ο πιο καταζητούμενος εγκληματίας της εποχής του, αφού πραγματοποίησε την πιο κερδοφόρα ληστεία στην ιστορία της πειρατείας, λεηλατώντας χρυσό, ασήμι, ζαφείρια, σμαράγδια και διαμάντια αξίας άνω των 85 εκατομμυρίων λιρών σε σημερινά χρήματα.

Όταν οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το καμένο κουφάρι του πλοίου, του οποίου τα δοκάρια είχαν ενωθεί με ξύλινα καρφιά, αναρωτήθηκαν αν αυτό θα μπορούσε να είναι η πειρατική ναυαρχίδα του Έιβερι, το «Fancy». Το σκάφος αυτό είχε καεί μέχρι την ίσαλο γραμμή.

Ο δρ Μάικλ Πέιτμαν, συνεπικεφαλής της αποστολής και πρεσβευτής για θέματα ιστορίας, πολιτισμού και μουσειολογίας στις Μπαχάμες, δήλωσε: «Το κάψιμο των πλοίων μέχρι την ίσαλο γραμμή ήταν μια διαβόητη τακτική για την απόκρυψη εγκληματικών πράξεων από τις Αρχές. Το σκάφος του Νασάου φέρει όλα τα σημάδια πειρατικών πράξεων».

«Το πλοίο ήταν βαριά οπλισμένο, ειδικά με περιστρεφόμενα κανόνια. Τοποθετημένα στις ράγες του καταστρώματος, αυτά τα αντιαρματικά όπλα εξαπέλυαν καταστροφικό πυρ κατά των εχθρικών πληρωμάτων».

Οι ανακαλύψεις είναι ακόμη πιο συναρπαστικές επειδή, ενώ έχουν βρεθεί μερικά ναυάγια πειρατών μεταξύ του Μαυρίκιου και της Βόρειας Καρολίνας, κανένα δεν είχε ανακαλυφθεί προηγουμένως στο Νασάου, «το λιμάνι καταγωγής των πειρατών της Καραϊβικής στις Μπαχάμες», είπε ο Κίνγκσλεϊ.

Αναφερόμενος στη σειρά ταινιών «Οι Πειρατές της Καραϊβικής», αξίας 4,5 δισ. δολαρίων, είπε: «Χάρη στο Χόλιγουντ, όλοι αγαπούν τον μύθο. Όμως, πέρα από τη φαντασία, κανείς δεν ξέρει πώς ζούσαν πραγματικά οι θαλασσόλυκοι… και τι απέγιναν τα μέσα με τα οποία έσπερναν την καταστροφή τους, τα ξύλινα πλοία».

Η ερευνητική αποστολή ανακάλυψε επίσης ξάρτια, γυάλινα μπουκάλια και τούβλα από την κουζίνα ενός πλοίου που διατηρούνταν ακόμη, μαζί με 143 πήλινες πίπες καπνού, μερικές από τις οποίες προεξείχαν από την άμμο δίπλα σε θραύσματα ξύλινων κιβωτίων μεταφοράς.

Οι πίπες ήταν διακοσμημένες με μονόκερο, άλογο, στέμμα και το βασιλικό έμβλημα της Αγγλίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι κατασκευάστηκαν στο Λονδίνο γύρω στη δεκαετία του 1740.

«Δεν έχουν βρεθεί άλλες σε ναυάγιο φορτηγού πλοίου. Το πλοίο ήταν πιθανώς αγγλικό και έπλεε προς το Νασάου αμέσως μετά την εξάλειψη της πειρατικής απειλής. Η επιβίωση του ναυαγίου, που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από την παράκτια ανάπτυξη, είναι ένα θαύμα. Το φορτίο του εμπορικού πλοίου, που περιλάμβανε κρασί σε γυάλινα μπουκάλια και πολυτελείς πίπες καπνίσματος, ρίχνει σπάνιο φως στο πώς το Νασάου μετατράπηκε σε ένα κανονικό εμπορικό λιμάνι, ανακάμπτοντας από την πειρατική αναρχία», είπε ο Κίνγκσλεϊ.

Η ομάδα μελέτησε επίσης προσεκτικά έγγραφα 300 ετών και παλιούς χάρτες, καθώς και σπηλιές όπου, σύμφωνα με φήμες, οι πειρατές έκρυψαν θησαυρούς στο Νασάου.

Ο Κίνγκσλεϊ έχει εξερευνήσει περισσότερα από 350 ναυάγια τα τελευταία 30 χρόνια και είναι ο εκδότης και ιδρυτής του Wreckwatch, του μοναδικού περιοδικού στον κόσμο αφιερωμένου στο παρελθόν.

Οι τελευταίες ανακαλύψεις έγιναν από μια διεθνή ομάδα αρχαιολόγων και κινηματογραφιστών, την New Providence Pirates Expedition – η οποία είναι αφιερωμένη στην επιστήμη, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και τον τουρισμό στις Μπαχάμες – και το Wreckwatch TV.

Η αποστολή παρουσιάζεται στο πρώτο επεισόδιο της μίνι-σειράς «Το μυστήριο του θησαυρού του βασιλιά των πειρατών», που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα, καθώς και στο επόμενο τεύχος του περιοδικού Wreckwatch.

Ο εξερευνητής και σκηνοθέτης της αποστολής, Κρις Άτκινς μίλησε για τους κινδύνους αυτής της αποστολής: «Οι παλίρροιες δημιουργούν επικίνδυνα ρεύματα στα νερά της περιοχής δύο φορές την ημέρα. Είναι το φυσικό περιβάλλον διαβόητων κοπαδιών καρχαριών. Ήταν μια επικίνδυνη αποστολή με μεγάλες πιθανότητες να μην βρούμε τίποτα».

«Δεν ενοχλήσαμε ο ένας τον άλλον κάτω από το νερό», είπε ο Κίνγκσλεϊ αναφερόμενος στους καρχαρίες. «Ήμασταν προσεκτικοί ώστε να σεβαστούμε το βασίλειό τους», προσέθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Το σχέδιο της Κομισιόν για τις φωτιές: Δεκάδες πυροσβέστες και εναέρια μέσα σε περιοχές υψηλού κινδύνου, μεταξύ τους και η Ελλάδα

Για ταπείνωση και απώλεια εθνικής κυριαρχίας κατηγορεί τον Νετανιάχου η αντιπολίτευση – Ο «αιώνιος πόλεμος» που κρίνει τις εκλογές

Ξεκίνησε ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσινγκτον – Είχε διακοπεί η ανταλλαγή μηνυμάτων Ιράν-ΗΠΑ











