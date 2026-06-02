Η ΕΕ συμφώνησε σε νέο κανονισμό για τη μετανάστευση… και θυμίζει έντονα ICE 

Εφόδους σε κατοικίες, κράτηση ως δύο έτη και τη δημιουργία υπεράκτιων κόμβων επιστροφής περιλαμβάνει ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση.

Το κείμενο, που συμφωνήθηκε τη Δευτέρα στο πλαίσιο τριμερών συνομιλιών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτρέπει την έρευνα σε κατοικίες ή σε άλλους σχετικούς χώρους, την κατάσχεση προσωπικών αντικειμένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απόφαση απέλασης.

Κέντρα επιστροφής, κράτηση ανήλικων, έφοδοι

Αρκετές χώρες της ΕΕ βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις με χώρες, κυρίως της Αφρικής, για τη δημιουργία κέντρων επιστροφή, αν και δεν έχουν ανακοινωθεί συμφωνίες.

Θα επιτρέπεται η κράτηση, ακόμα, και ασυνόδευτων ανήλικων, οικογενειών με παιδιά «ως μέτρο έσχατης ανάγκης» και «για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού», ανέφερε δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα άτομα που θεωρούνται απειλή για την ασφάλεια μπορεί να αντιμετωπίσουν ισόβια απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ, σε σύγκριση με την ισχύουσα μέγιστη απαγόρευση 10 ετών.

Η ΕΕ υποστηρίζει ότι οι νομοθετικές αλλαγές θα διευκολύνουν τις απελάσεις ατόμων, που έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις ασύλου τους, που διαμένουν παράνομα παρά τη λήξη της βίζας τους, που δεν έχουν δικαιώματα διαμονής. Σύμφωνα με τον Guardian, μόλις το 20% των ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα διαμονής στην ΕΕ επιστρέφονται επιτυχώς στις χώρες καταγωγής τους.

«Με τους νέους κανόνες, έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο στο ποιος μπορεί να έρθει στην ΕΕ, ποιος μπορεί να παραμείνει και ποιος πρέπει να φύγει», ισχυρίστηκε ο Μάγκνους Μπρούνερ, Ευρωπαίος Επίτροπος για τη μετανάστευση.

Την ίδια ώρα, άλλες φωνές παρατήρησαν τις ομοιότητες μεταξύ του νέου νόμου και των επιχειρήσεων απελάσεων στις ΗΠΑ από την ICE (Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων).

Κάτι θυμίζει…

Η Μελίσα Καμάρα, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, δήλωσε ότι το κείμενο «αποδυναμώνει τα διαδικαστικά δικαιώματα, παρατείνει τη διάρκεια της κράτησης και επικυρώνει τις πρακτικές της ICE, επιτρέποντας στις αρχές να διενεργούν εφόδους σε οικίες».

Ο νόμος πέρασε με τις ψήφους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των κομμάτων της ακροδεξιάς. Το Ευρωκοινοβούλιο παραδοσιακά έβαζε φρένο στα «σκληρά ένστικτα» των κρατών μελών, όμως οι συσχετισμοί άλλαξαν υπέρ της ακροδεξιάς στις εκλογές του 2024.

«Αυτή η συμφωνία δεν αφορά άτομα που έχουν έρθει στην Ευρώπη νόμιμα, εκείνους που εργάζονται, σπουδάζουν ή συνεισφέρουν στις κοινότητές μας, ούτε αφορά άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία. Αφορά τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος για την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου ένα άτομο έχει περάσει από τη νομική διαδικασία και έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχει το δικαίωμα να παραμείνει», τόνισε η Regina Doherty, βουλευτής του ΕΛΚ από την Ιρλανδία.

Η Σίλβια Κάρτα από την «Πλατφόρμα Συνεργασίας για τους Μετανάστες χωρίς Έγγραφα» που έχει έδρα τις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι ο νόμος θα «εκθέσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε κίνδυνο και βία – από τον εγκλεισμό ατόμων σε κέντρα κράτησης μεταναστών για διάστημα έως και 30 μηνών έως τη διάλυση οικογενειών και την απέλαση ανθρώπων σε χώρες που δεν γνωρίζουν καν».

«Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, βλέπουμε τη βία και τον φόβο που δημιουργεί η βίαιη επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας από την ICE. Η Ευρώπη θα έπρεπε να αντλήσει διδάγματα από τα κακά που έχει κάνει αυτό το μοντέλο, και όχι να δημιουργήσει τη δική της εκδοχή», πρόσθεσε.

Ο νόμος για τις επιστροφές, ο οποίος θα εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο της ΕΕ, ολοκληρώνει μια μακρά αναθεώρηση των διαδικασιών ασύλου και μετανάστευσης, η οποία ξεκίνησε το 2020 σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η επανάληψη της μεταναστευτικής κρίσης του 2015, όταν 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι – πολλοί από τη Συρία και το Αφγανιστάν που μαστίζονταν από τον πόλεμο – αναζήτησαν καταφύγιο στην Ευρώπη.

