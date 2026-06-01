Μεταναστευτικό: Νέοι κανόνες στην ΕΕ για τις επιστροφές και κόμβοι σε τρίτες χώρες

Σε πολιτική συμφωνία για τον νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών που δεν διαθέτουν δικαίωμα νόμιμης παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σήμερα το βράδυ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.

Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο και για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε χώρες εκτός της Ένωσης, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού συστήματος επιστροφών.

Στόχος η επιτάχυνση των επιστροφών

Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η συμφωνία αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού συστήματος.

«Η σημερινή συμφωνία ενισχύει την αξιοπιστία της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ και συμπληρώνει το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα», δήλωσε ο Νικόλαος Ιωαννίδης, υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυστηρότερες υποχρεώσεις για όσους υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής

Ο νέος κανονισμός προβλέπει αυστηρότερες υποχρεώσεις για τα πρόσωπα που υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η υποχρέωση συνεργασίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, καθώς και η συμμόρφωση με τις διαδικασίες αποχώρησης από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται.

Παράλληλα, θεσπίζεται νομικό πλαίσιο που επιτρέπει στα κράτη μέλη να δημιουργούν κόμβους επιστροφής σε τρίτες χώρες.

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα μπορούν να λειτουργούν είτε ως τελικοί προορισμοί είτε ως ενδιάμεσα κέντρα μεταφοράς, διευκολύνοντας τις επιστροφές στις χώρες καταγωγής ή σε άλλες τρίτες χώρες.

Στο νέο πλαίσιο προβλέπονται πρόνοιες για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ευρωπαϊκή Εντολή Επιστροφής

Η συμφωνία διατηρεί προς το παρόν σε προαιρετική βάση την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων επιστροφής μεταξύ των κρατών μελών. Προβλέπεται, ωστόσο, επανεξέταση του ζητήματος μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου πλαισίου.

Εισάγεται επίσης η Ευρωπαϊκή Εντολή Επιστροφής, γνωστή ως European Return Order – ERO. Πρόκειται για ένα ενιαίο έγγραφο στο οποίο θα καταχωρίζονται τα βασικά στοιχεία κάθε απόφασης επιστροφής.

Στόχος είναι να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και να επιταχυνθεί η αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων επιστροφής που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει ακόμη ειδικές διατάξεις για περιπτώσεις ατόμων που θεωρείται ότι συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια.

Τα επόμενα βήματα

Η πολιτική συμφωνία θα πρέπει πλέον να εγκριθεί επισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, προτού ο κανονισμός τεθεί σε ισχύ.

Οι νέοι κανόνες εντάσσονται στο πλαίσιο του Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο αρχίζει να εφαρμόζεται από τις 12 Ιουνίου 2026.

