Μητσοτάκης στα «Ποσειδώνια»: Η ναυτιλία συντελεστής ισχύος για Ελλάδα και Ευρώπη

Το μήνυμα ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, που πρέπει να διαφυλαχθεί, έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στα «Ποσειδώνια 2026».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ναυτιλίας «ειδικά σε μία συγκυρία που αναδεικνύει έντονα όσο ποτέ τη στρατηγική και γεωπολιτική του σημασία» και την χαρακτήρισε ως «συντελεστή ισχύος που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία και της Ελλάδας και της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα εμπορικό παίκτη με κομβικό ρόλο διεθνώς».

Αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, ο Κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των Στενών του Ορμούζ, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοίας. Η Ελλάδα το θέμα θα το θέτει σε κάθε διπλωματική μας επαφή και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, έχουμε ξανά την Προεδρία τον Οκτώβριο».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη πως «η καρδιά της παγκόσμιας ναυτοσύνης χτυπά σταθερά στην Ελλάδα. Πάντοτε πιστός ο κλάδος στην αποστολή να ενώνει και να τροφοδοτεί τον κόσμο, με την Ελλάδα στην κορυφή του. Αυτό για εμάς αποτελεί πηγή περηφάνιας και έμπνευσης, ότι οι Έλληνες μπορούν να πρωταγωνιστούν στις θάλασσες του πλανήτη». «Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ναυτιλία, τίποτα δεν μπορεί να γίνει για εμάς χωρίς εμάς. Ο ελληνικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη», τόνισε.

«Η χώρα μας είναι σημαντικός παίκτης με κομβικό ρόλο διεθνώς, με ευθύνη, προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη ζωή των ναυτικών» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Υπενθύμισε ότι η ελληνική πολιτεία αποφάσισε να συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα, ώστε να μπορέσουμε έμπρακτα να προστατεύσουμε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. «Εκεί βρίσκεται η φρεγάτα ΨΑΡΑ με το antidrone σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ που μπορεί να αναχαιτίσει επιθέσεις» είπε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι η «πράσινη μετάβαση είναι απαραίτητη αλλά όχι εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας». «Είμαι αισιόδοξος ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στους ωκεανούς για πολλούς αιώνες», είπε, επισημαίνοντας ότι «μπορεί να είμαστε σε τέλεια καταιγίδα, όμως η διορατικότητα ο ρεαλισμός και η τόλμη που έφεραν τη ναυτιλία στην κορυφή θα συνεχίσουν να είναι τα μεγάλα όπλα απέναντι στις προκλήσεις που έρχονται. Η ελληνική πολιτεία θα παραμείνει σύμμαχος και αρωγός για την ελληνική ναυτιλία. Αντιμετωπίζοντας τη ναυτιλία ως ένα μοναδικό, παγκόσμιας εμβέλειας στρατηγικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας».

