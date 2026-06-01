Κουφονικολάκου: Η απάντηση στην Καρυστιανού, η «ψευδής δήλωση» για τον Τσίπρα και τα σχόλια για μετεκλογικές συνεργασίες

Στους ισχυρισμούς της Μαρίας Καρυστιανού, ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αντέγραψε στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», απάντησε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Θεώνη Κουφονικολάκου.

«Αντιλαμβάνομαι το άγχος, τον πανικό και την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η συμπαράταξη. Αλλά δεν μπορούμε να απαντάμε σε τέτοιου είδους σχόλια. Ρίχνουμε τελείως το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δηλαδή, τι εννοεί; Επικαλείται πνευματική ιδιοκτησία στα στοιχεία της διακήρυξης; Δεν μπορώ να ενστερνιστώ τέτοια άποψη και δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση», σχολίασε στην ΕΡΤ, λίγες ώρες μετά την επίθεση της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» στον Αλέξη Τσίπρα.

Οι θέσεις της ΕΛ.Α.Σ

Η κα Κουφονικολάκου προσδιόρισε τέσσερις βασικούς προγραμματικούς άξονες του νέου φορέα: τη μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, την προστασία των πολιτών από την ακρίβεια και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Όπως εξήγησε, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη στέγαση, στη μείωση των τιμών στο βασικό καλάθι των νοικοκυριών και στο ενεργειακό κόστος.

Παράλληλα, έκανε λόγο για τη δημιουργία ενός εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, το οποίο, όπως είπε, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων με υψηλό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Η χρηματοδότηση

Ερωτηθείσα για τη χρηματοδότηση των εξαγγελιών, ανέφερε ότι οι προτάσεις θα συνοδεύονται από συγκεκριμένες ποσοτικοποιήσεις. Όπως είπε, μέρος των πόρων θα μπορούσε να προέλθει από ειδική εισφορά σε επιχειρηματικούς ομίλους και εταιρείες με πολύ υψηλή κερδοφορία, καθώς και από αλλαγές στη φορολόγηση εισοδημάτων από κινητή περιουσία, όπως οι τόκοι και τα μερίσματα.

Σε ό,τι αφορά τα μερίσματα, σημείωσε ότι η πρόθεση είναι να εφαρμοστεί ένα προοδευτικότερο σύστημα φορολόγησης, το οποίο θα προστατεύει τα χαμηλά εισοδήματα.

Νέα πρόσωπα και διαφάνεια

Είπε επίσης ότι η συμμετοχή νέων προσώπων αποτελεί έκφραση της επιθυμίας του Αλέξη Τσίπρα να διευρύνει την απεύθυνση προς την κοινωνία, καθώς και ότι η πολιτική διαδικασία πρέπει να γίνει περισσότερο διαφανής και συμμετοχική.

«Οι ψευδείς ειδήσεις» για τη φορολόγηση της ναυτιλίας από τον Τσίπρα

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο της κρίσης και απέρριψε, όπως είπε, «ψευδείς ειδήσεις» σχετικά με τη στάση του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στη φορολόγηση της ναυτιλίας. Υποστήριξε ότι η φορολόγηση του κλάδου συνδέεται με ειδικό συνταγματικό και νομικό καθεστώς και ότι η σχετική συζήτηση απαιτεί βαθύτερες θεσμικές αλλαγές.

Πιο συγκεκριμένα, είπε: «Έχω ξαναπεί ότι χρειάζεται μια ειδική αλλαγή νομικού καθεστώτος, πιθανότατα αναθεώρηση του Συντάγματος του άρθρου 107, προκειμένου να καταστεί εφικτή η φορολόγηση, διότι στους εφοπλιστές, στις ναυτιλιακές η φορολόγηση δεν είναι η παραδοσιακή.

Καταλαβαίνω τις ενοχές για το τρομακτικό κοκτέιλ μέτρων λιτότητας που επιβλήθηκαν στην ελληνική κοινωνία πριν από το 15, αλλά δεν μπορεί να εκφράζεται με αυτό τον τρόπο.

Το πακέτο που προτάθηκε στον Αλέξη Τσίπρα εν τοις πράγμασι δεν αφορούσε μόνο την φορολόγηση των εφοπλιστών. Δεν περιείχε καμία δέσμευση για αναδιάρθρωση χρέους πρώτον και δεύτερον, είχε πολλά δισεκατομμύρια επιβάρυνσης για τη μεσαία τάξη, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Αυτό το πακέτο αρνήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και διαπραγματευόμενος δυναμικά πέτυχε μικρότερους δημοσιονομικούς στόχους και τη σχετική δέσμευση.»

Μετεκλογικές συνεργασίες

Σε πολιτικό επίπεδο, απέφυγε να ανοίξει συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες με το ΠΑΣΟΚ, παρά τις σχετικές αναφορές που έχουν γίνει από στελέχη του κόμματος. Αντίθετα, υπογράμμισε ότι η ΕΛ.Α.Σ. επιδιώκει να στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις και να απευθυνθεί απευθείας στην κοινωνία.

«Επιθυμούμε την ανασυγκρότηση και την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ΕΛ.Α.Σ. δεν επιδιώκει τη διάλυση ή την απορρόφηση άλλων πολιτικών σχηματισμών, ενώ άφησε ανοιχτή την πόρτα σε πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη νέα πολιτική προσπάθεια.

