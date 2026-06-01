Mακροζωία: Ποιες τροφές απέφευγαν αυτοί που έφτασαν τα 100 – Τι διαπίστωσαν οι ερευνητές

Ολοένα και πιο ξεκάθαρα γίνονται τα μοτίβα που ακολουθούν στον τρόπο ζωής τους οι άνθρωποι που μακροημερεύουν και ξεπερνούν τα 100 χρόνια.
Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύουν οι έρευνες που πραγματοποιούνται γύρω από τη διατροφή και τη μακροζωία, οι οποίες επικεντρώνοντας όχι μόνο στις τροφές που εκείνοι επιλέγουν αλλά και σε αυτές που αποκλείουν ή περιορίζουν σημαντικά με την πάροδο του χρόνου.
Η διατροφή, λοιπόν, που φαίνεται ότι συνδέεται με τη μακροζωία βασίζεται κυρίως σε φυτικά τρόφιμα, προϊόντα ολικής άλεσης, όσπρια, φρούτα, λαχανικά και καλής ποιότητας λιπαρά, όπως το ελαιόλαδο. Ωστόσο, εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και ο περιορισμός συγκεκριμένων τροφών.
Οι άνθρωποι που ακολουθούν διατροφή με στόχο τη μακροζωία αποφεύγουν τα επεξεργασμένα σιτηρά, όπως το λευκό ψωμί και τα λευκά ζυμαρικά, ενώ προτιμούν προϊόντα ολικής άλεσης, τα οποία είναι πιο πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα που ενισχύουν τον οργανισμό.
Η εξαιρετικά συχνή κατανάλωση κόκκινου κρέατος δεν φαίνεται να συμβάλλει στη μακροζωία. Αντιθέτως, στις μπλε ζώνες καταναλώνεται σπάνια, με έμφαση να δίνεται σε ψάρια και πιο ελαφριές πηγές πρωτεΐνης.
Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, γεμάτα πρόσθετα και ζάχαρη, απουσιάζουν παντελώς από μια διατροφή που ευνοεί τη μακροζωία, καθώς συνδέονται με χρόνιες παθήσεις και μεταβολικά προβλήματα.
Παρότι δεν αποκλείονται πλήρως, τα γαλακτοκομικά καταναλώνονται με μέτρο, καθώς η υπερβολική πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών δεν θεωρείται σύμμαχος της μακροζωίας.
Η ζάχαρη καταναλώνεται σπάνια, με τους ανθρώπους που φτάνουν σε μεγάλη ηλικία να αποφεύγουν την καθημερινή κατανάλωση γλυκών και αναψυκτικών, καθώς η υπερβολική ζάχαρη σχετίζεται με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Αλλαντικά και προϊόντα όπως λουκάνικα και σαλάμια δεν αποτελούν μέρος μιας διατροφής που σχετίζεται με τη μακροζωία, καθώς περιέχουν συντηρητικά και επιβαρυντικά λιπαρά που συνδέονται με αυξημένους κινδύνους για την υγεία.
Η μακροζωία δεν επιτυγχάνεται, λοιπόν, καταναλώνοντας μία «μαγική» τροφή, αλλά από τη συνολική ισορροπία στη διατροφή μας.
Εν ολίγοις, περισσότερα φυσικά και λιγότερα επεξεργασμένα τρόφιμα, μέτρο στις ποσότητες και ένας τρόπος ζωής με κίνηση και λιγότερο άγχος φαίνεται να είναι τα βασικά στοιχεία που κάνουν τη διαφορά…
