Τροχαίο στην Πάτρα: Συντετριμμένοι οι φίλοι του 17χρονου – Την Πέμπτη η κηδεία (Video)

Θλίψη στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει η οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα όπου πατέρας και γιος σκοτώθηκαν σε τροχαίο.

«Ήταν το καλύτερο παιδί, ήμασταν συμμαθητές και συναθλητές, ήμασταν δύο χρόνια στην Παναχαϊκή, από φέτος ήμασταν μαζί και στο σχολείο, σε διαφορετική τάξη αλλά στα διαλείμματα ήμασταν μαζί, τα λόγια είναι περιττά, όλοι μείναμε άφωνοι δεν το πιστεύαμε, νομίζαμε ότι ήταν πλάκα, ότι κάποιος κάνει αστείο, δυστυχώς ήταν πραγματικότητα, δύο άνθρωποι έφυγαν», λέει συντετριμμένος φίλος και συναθλητής του 17χρονου μιλώντας στο Tempo24 .

Δηλώσεις έκανε και ο αντιπρόεδρος της Παναχαϊκής, Κώστας Σβόλης δηλώνοντας συγκλονισμένος τόσο ο ίδιος όσο και όλη η οικογένεια της ΠΓΕ, από τον χαμό πατέρα και γιου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία θα γίνει την Πέμπτη.

Σημειώνεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Πατρών, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής, ενώ η μοτοσικλέτα κατευθυνόταν προς Ρίο. Αμφότεροι φορούσαν προστατευτικό κράνος, ωστόσο, η σύγκρουση με το προστατευτικό κιγκλίδωμα ήταν τόσο δυνατή που ο νεαρός σκοτώθηκε ακαριαία. Ο πατέρας του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου εξέπνευσε λίγο αργότερα.

