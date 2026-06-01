ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 11:55
ΕΛΛΑΔΑ

01.06.2026 09:45

Τροχαίο στην Πάτρα: Δεν λειτουργούσε η κάμερα στο κράνος του πατέρα την ώρα του δυστυχήματος

Άκαρπες αποδείχθηκαν οι έρευνες για την κάμερα στο κράνος του 52χρονου πατέρα που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Πάτρα μαζί με τον γιο του.

Χθες οι Αρχές εντόπισαν μια κάμερα η οποία ήταν ενσωματωμένη στο κράνος του, ωστόσο όπως αποδείχθηκε, η καταγραφή της είχε σταματήσει λίγο πριν συμβεί το μοιραίο.

Έτσι οι αστυνομικοί δεν έχουν την εικόνα από τη στιγμή του δυστυχήματος και ψάχνουν από αυτόπτης μάρτυρες, στοιχεία για το δυστύχημα.

Οπως αναφέρει το tempo24, στο σημείο γίνονται έργα τα τελευταία δέκα χρόνια, στην γέφυρα της Περιμετρικής και δεν υπάρχουν άλλες κάμερες στην περιοχή.

Οπως τονίζουν κάτοικοι, τουλάχιστον άλλα τρία σοβαρά τροχαία έχουν σημειωθεί στο ίδιο σημείο.

Την ίδια ώρα, στη συνοικία που έμεναν πατέρας και γιος στην Πάτρα, στο Κοτρώνι , η γειτονιά έχει βυθιστεί στο πένθος.

Χθες παιδιά από το σχολείο του 17χρονου γιου του πήγαν και άφησαν λουλούδια στον τόπο του δυστυχήματος, όπως και συναθλητές του παιδιού από την ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής. Ο πατέρας του διατηρούσε επιχείρηση ανακύκλωσης δίπλα από το σπίτι του. 

