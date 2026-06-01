Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους

Μια ακόμη γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα, με μια 39χρονη γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της.

Όπως μεταδίδει το tharrosnews, όλα έγιναν περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, όταν γείτονες ακούγοντας φωνές, ειδοποίησαν τις αρχές.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα στην Καλαμάτα όπου ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα και ήταν γεμάτος αίματα.

Η 39χρονη σύζυγος του, εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα τους με πολλαπλά τραύματα ενώ στο σημείο βρέθηκε μαχαίρι.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής ενώ ο 41χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

