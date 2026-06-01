search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 09:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.06.2026 08:35

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους

01.06.2026 08:35
astynomia_peripoliko

Μια ακόμη γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα, με μια 39χρονη γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της.

Όπως μεταδίδει το tharrosnews, όλα έγιναν περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, όταν γείτονες ακούγοντας φωνές, ειδοποίησαν τις αρχές.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα στην Καλαμάτα όπου ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα και ήταν γεμάτος αίματα.

Η 39χρονη σύζυγος του, εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα τους με πολλαπλά τραύματα ενώ στο σημείο βρέθηκε μαχαίρι.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής ενώ ο 41χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Διαβάστε επίσης:

Το εντυπωσιακό Μπλε Φεγγάρι «έλουσε» το Ναύπλιο – Η πανσέληνος πάνω από το Παλαμήδι (photos/video)

Καιρός: Θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε καλοκαίρι

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Ανοιχτά σούπερ μάρκετ και καταστήματα, κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
petrelaio_96
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές σε σκηνικό αβεβαιότητας

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της

pyraylos new
ΚΟΣΜΟΣ

Πυριταποθήκη ξανά η Μέση Ανατολή: Εκατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν, κλιμάκωση ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο

elastron 1
BUSINESS

Έλαστρον: Πώληση ακινήτου 8,4 εκατ. και επιστροφή στην κερδοφορία το 2025

zouganelis_ert
LIFESTYLE

Γιάννης Ζουγανέλης: Στην Ελλάδα δεν με έχουν πάρει πολύ στα σοβαρά ενώ διαπρέπω σε Ευρώπη και Αμερική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

supermarket
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες, υπηρεσίες

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

lipa-turner-gamos
LIFESTYLE

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο - Ετοιμάζουν χολιγουντιανό πάρτι στο Παλέρμο

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 09:32
petrelaio_96
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές σε σκηνικό αβεβαιότητας

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της

pyraylos new
ΚΟΣΜΟΣ

Πυριταποθήκη ξανά η Μέση Ανατολή: Εκατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν, κλιμάκωση ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο

1 / 3