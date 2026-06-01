Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μια ακόμη γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα, με μια 39χρονη γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της.
Όπως μεταδίδει το tharrosnews, όλα έγιναν περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, όταν γείτονες ακούγοντας φωνές, ειδοποίησαν τις αρχές.
Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα στην Καλαμάτα όπου ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα και ήταν γεμάτος αίματα.
Η 39χρονη σύζυγος του, εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα τους με πολλαπλά τραύματα ενώ στο σημείο βρέθηκε μαχαίρι.
Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής ενώ ο 41χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.
Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.
Διαβάστε επίσης:
Το εντυπωσιακό Μπλε Φεγγάρι «έλουσε» το Ναύπλιο – Η πανσέληνος πάνω από το Παλαμήδι (photos/video)
Καιρός: Θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε καλοκαίρι
Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Ανοιχτά σούπερ μάρκετ και καταστήματα, κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.