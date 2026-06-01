Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Ομολόγησε ο 41χρονος – Τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου με τα παιδιά τους στο διπλανό δωμάτιο

Ομολόγησε ο 41χρονος που συνελήφθη σήμερα για τη νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, ο οποίος σκότωσε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι τους την 39χρονη σύζυγό του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από καταγγελίες, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του δράστη και του θύματος, όπου εντόπισαν την 39χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από μαχαίρι.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ την ώρα του περιστατικού μέσα στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης στη Μεσσηνία ειδοποιήθηκε στη 1:47 τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/6), από περίοικους που ανέφεραν ότι από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας στο κέντρο της Καλαμάτας ακούγονται γυναικείες φωνές και εκκλήσεις για βοήθεια.

Οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στη 1:52, με τους περιοίκους να ενημερώνουν ότι ελάχιστα λεπτά πριν οι φωνές είχαν σταματήσει και παρά το γεγονός ότι χτυπούσαν την πόρτα του διαμερίσματος κανείς δεν τους άνοιγε.

Οι αστυνομικοί χτύπησαν κι αυτοί με τη σειρά τους, μέχρι που ο 41χρονος άνοιξε φορώντας μία μπλούζα γεμάτη αίματα και εμφανώς σε ένταση. Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο κρεβάτι με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Προανακριτικά ο άνδρας ομολόγησε την πράξη του κάνοντας λόγο για «έντονο καβγά» και συνελήφθη. Τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, εντοπίστηκαν σε διπλανό δωμάτιο και οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης για προστατευτική φύλαξη.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, συνεχίζουν τις έρευνες για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της ανθρωποκτονίας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη άνδρας για ανθρωποκτονία από πρόθεση στη Μεσσηνία

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.

