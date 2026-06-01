Θεσσαλονίκη: Είχε γάτες… δεμένες με σκοινί στο μπαλκόνι της, πρόστιμο σχεδόν 18.000 σε 49χρονη

Γάτες δεμένες με σχοινί είχε στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της μια 49χρονη που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής (31/5) στην περιοχή της Ευκαρπίας και κατηγορείται για παράβαση της Νομοθεσίας περί ζώων.

Όπως διαπιστώθηκε διατηρούσε στο μπαλκόνι της οικίας της τρεις γάτες, δεμένες με σχοινί.

Στην 49χρονη βεβαιώθηκαν και τα προβλεπόμενα πρόστιμα συνολικού ύψους 17.600 ευρώ και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

