ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 11:56
01.06.2026 10:11

Τροχαίο δυστύχημα στον Μυλοπόταμο: Νεκρός 72χρονος μετά από εκτροπή αγροτικού οχήματος

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου Κρήτης, με έναν 72χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγροτικό όχημα που οδηγούσε ο ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό βάθους περίπου τριών μέτρων, κοντά στον δρόμο που συνδέει τον Γαράζο με το Φαράτσι.

Ο 72χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημα.

Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες εξετάζουν τόσο το ενδεχόμενο τροχαίου δυστυχήματος όσο και το ενδεχόμενο να προηγήθηκε κάποιο παθολογικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Το όχημα και τον άτυχο άνδρα εντόπισε την επόμενη ημέρα συγχωριανός του, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, οδηγώντας στην κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

