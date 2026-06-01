Με το εντυπωσιακό «μπλε φεγγάρι» μας αποχαιρέτησε ο Μάιος, μια πανσέληνο που χάρισε «μαγικά» φωτογραφικά κλικ.
Το φεγγάρι ανέτειλε περίπου στις 20:36 (ώρα Ελλάδας) για να παραμείνει ορατό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας 1ης Ιουνίου (λίγο μετά τις 04:00), προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα για όσους στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό.
Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από το Ναύπλιο:
Παρά το όνομά του, το φεγγάρι δεν έχει μπλε χρώμα. Ο όρος είναι καθαρά αστρονομικός και μεταφορικός. «Μπλε φεγγάρι» αποκαλείται η δεύτερη πανσέληνος που συμπίπτει μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα.
Καθώς ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο πανσελήνους είναι κατά μέσο όρο 29,53 ημέρες και οι μήνες μας έχουν 30 ή 31 ημέρες, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι κάθε 2 με 3 χρόνια θα έχουμε δύο πανσελήνους στον ίδιο μήνα – μία στην αρχή και μία στο τέλος του, όπως συμβαίνει τώρα.
Η καθιέρωση αυτού του ορισμού προέκυψε από μια παρερμηνεία του αμερικανικού περιοδικού ερασιτεχνικής αστρονομίας Sky & Telescope τον Μάρτιο του 1946, την οποία επανέλαβε η δημοφιλής ραδιοφωνική εκπομπή Stardate το 1980, αντικαθιστώντας τον παλαιότερο ορισμό που αναφερόταν στην ύπαρξη τεσσάρων πανσελήνων μέσα σε μία μόνο εποχή του έτους.
Η σπανιότητα του φαινομένου έχει αποτυπωθεί βαθιά και στη γλώσσα. Στα αγγλικά, η παροιμιώδης έκφραση «once in a blue moon» χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι που συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια, «μια στο τόσο».
Υπάρχει περίπτωση το φεγγάρι να γίνει… πράγματι μπλε; Η απάντηση είναι θετική, αλλά αυτό δεν σχετίζεται με τα αστρονομικά δεδομένα, παρά μόνο με γήινες ατμοσφαιρικές διαταραχές. Πρόκειται για ένα σπάνιο οπτικό φαινόμενο, κατά το οποίο η Σελήνη (όχι απαραίτητα σε φάση πανσελήνου) παίρνει μια γαλαζωπή απόχρωση στα μάτια του παρατηρητή, επειδή στην ατμόσφαιρα αιωρούνται μεγάλα μόρια σκόνης ή καπνού.
Στην ιστορία έχουν καταγραφεί ελάχιστες τέτοιες περιπτώσεις, όλες συνδεδεμένες με μεγάλες φυσικές καταστροφές:
1883: Μετά την τρομακτική έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα, το φεγγάρι εμφανιζόταν με μπλε απόχρωση για περίπου δύο χρόνια.
1950 – 1951: Το φαινόμενο παρατηρήθηκε ξανά μετά από τεράστιες δασικές πυρκαγιές στη Σουηδία και τον Καναδό.
1980 & 1991: Γαλαζωπές αποχρώσεις στη Σελήνη καταγράφηκαν επίσης μετά τις εκρήξεις των ηφαιστείων στο Όρος της Αγίας Ελένης (ΗΠΑ) και στο Πινατούμπο (Φιλιππίνες) αντίστοιχα.
φωτογραφίες: argolikeseidhseis, Eurokinissi
