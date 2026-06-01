Επιχείρηση για τη διάσωση μεταναστών νότια της Γαύδου

Το Λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 25 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο περίπου 32 μίλια νότια από τη Γαύδο.

Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων.

Στην περιοχή οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ καλές.

