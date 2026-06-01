Τουρκία: Λεωφορείο άρπαξε φωτιά μετά από τροχαίο – 8 νεκρούς και 33 τραυματίες (video)

Σκηνές φρίκης εκτυλίχθηκαν στην επαρχία Ντενιζλί στην Τουρκία, όταν επιβατικό λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σμύρνη – Αττάλεια εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε προστατευτικές μπαριέρες και στη συνέχεια τυλίχθηκε ολοσχερώς στις φλόγες.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο τραγικός απολογισμός φτάνει τους 8 νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα βρέφος 9 μηνών, ενώ 33 επιβάτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

#TurkeyWatch 🇹🇷: A bus crashed into highway barriers and caught fire in western Turkey, killing 8 people and injuring 33 others.



Πώς έγινε το πολύνεκρο δυστύχημα στην Τουρκία

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Σαράικιοϊ, στον αυτοκινητόδρομο Ντενιζλί – Αϊδινίου, κοντά στη συνοικία Τιρκάζ.

Το λεωφορείο της εταιρείας Pamukkale Turizm φέρεται να ξέφυγε από την πορεία του, να προσέκρουσε στις μπαριέρες και αμέσως μετά να τυλίχθηκε στις φλόγες. Η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, μετατρέποντας το όχημα σε παγίδα για τους επιβάτες.

— 9 aylık Eyüp bebeğin babasının kucağında hayatını kaybettiği belirlendi. pic.twitter.com/t3sK5qfj2H May 31, 2026

Ανάμεσα στα θύματα και βρέφος 9 μηνών – Μάχη στα νοσοκομεία

Ο αριθμός των νεκρών περιλαμβάνει και ένα βρέφος μόλις 9 μηνών, στοιχείο που έχει προκαλέσει σοκ στην Τουρκία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα, πατέρας φέρεται να προσπάθησε να προστατεύσει το μωρό του μέσα στο φλεγόμενο λεωφορείο, καλύπτοντάς το με το σώμα του σε μια απέλπιδα προσπάθεια να το σώσει.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, ασθενοφόρα, αστυνομία και χωροφυλακή. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Ντενιζλί, αρκετοί εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν το λεωφορείο ολοσχερώς καμένο, μετατρεπόμενο σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες περίπου 20 λεπτά πριν από το δυστύχημα ο οδηγός είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου λόγω πιθανής μηχανικής βλάβης.

Όπως αναφέρουν καταθέσεις επιβατών που επικαλούνται τουρκικά μέσα, ο οδηγός φέρεται να έκανε έλεγχο και στη συνέχεια να συνέχισε το δρομολόγιο, πριν το όχημα εκτραπεί της πορείας του και προκληθεί η φονική σύγκρουση.

Οι τουρκικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τόσο το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης όσο και πιθανό ανθρώπινο λάθος.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και αντιδράσεις στη χώρα, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο πολύνεκρα τροχαία των τελευταίων μηνών.

