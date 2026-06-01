Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα και ντεραπάρισε – Τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός

Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε ένας οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος τα ξημερώματα της Δευτέρας (1.6.26) ενεπλάκη σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά για το τροχαίο, ο οδηγός – κάτω από άγνωστες συνθήκες – έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα.

Μετά την πρόσκρουση το όχημα ντεραπάρισε στη μέση του δρόμου.

Από το αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε ο οδηγός και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Κατά τις τελευταίες πληροφορίες, ο άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Διαβάστε επίσης

Λάρισα: 13χρονη έκανε ΚΑΡΠΑ στην 12χρονη αδελφή της που υπέστη ανακοπή

Φάλαινα εμφανίστηκε ανοιχτά στον Βόρειο Ευβοϊκό (Video)

Τροχαίο δυστύχημα στη Πάτρα: Η κάμερα στο κράνος του πατέρα θα δώσει απαντήσεις για την οικογενειακή τραγωδία