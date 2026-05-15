Δύο φεγγάρια τον Μάιο: Σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο του 2026 (audios/video)

Μήνας με δυο φεγγάρια -και μάλιστα ποιητικότατος- ήταν συνήθως ο Αύγουστος. Τυχεροί όσοι έτυχε να βιώσουν αυτό το φαινόμενο σε μια άλλη εποχή, σε μια υπέροχη κι αλλιώτικη Αθήνα. Τότε που η πόλη ερήμωνε εγκαταλειμμένη από τα στίφη των παραθεριστών, και στους δρόμους της κυκλοφορούσαν μόνο οι γάτες, οι τρελοί, οι ερωτευμένοι και οι ποιητές της.

Τα «μικρά φεγγάρια» του Μαΐου

Φέτος, όμως, ο Μάιος έχει δυο φεγγάρια. Πρόκειται για σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο, αφού οι επόμενες διπλές πανσέληνοι αναμένονται τον Δεκέμβριο του 2028. Η πρώτη πανσέληνος του Μαΐου, λέγεται Flower Moon και πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου. Θεωρείται το φεγγάρι που φέρνει τα δώρα της άνοιξης, ένα φεγγάρι που υπόσχεται την αναζωογόνηση. Η δεύτερη πανσέληνος, λέγεται Blue Moon, θα πραγματοποιηθεί την 31η Μαΐου, λίγο πριν το ξημέρωμα, κι όπως καταλαβαίνετε υπόσχεται πολύ περισσότερα.

Τα δύο αυτά φεγγάρια του Μαΐου ονομάζονται micromoons (μικρά φεγγάρια) αφού βρίσκονται στο απόγειο της τροχιάς τους (δηλαδή στην μακρινότερη απόσταση από τη Γη) με αποτέλεσμα να φαίνονται λίγο πιο μικρά και κάπως χλωμά στο μάτι του παρατηρητή.

Το «υγρό στοιχείο»

Όμως πάντα η πανσέληνος έχει μια ιδιαίτερη κι αμφίρροπη ενέργεια. Επηρεάζει πολύ το «υγρό στοιχείο» δημιουργώντας παλίρροιες, που υπερχειλίζουν τα ποτάμια, τα υπόγεια ρεύματα και τις θαλασσινές σπηλιές. Ταυτόχρονα όμως η πανσέληνος επηρεάζει και τις ροές μέσα στο ανθρώπινο σώμα -αφού το 70% του ανθρώπου αποτελείται από υγρά- δημιουργώντας μια πλημμύρα συναισθημάτων μέσα στον κάθε οργανισμό.

Έτσι, όλα μοιάζουν ν’ αλλάζουν στο φως της πανσελήνου. Κάποιοι θα δουν το ρομαντισμό τους να αφυπνίζεται, τα φαντάσματα να τους καλούν σε χορό, κάποιοι θα νιώσουν εκείνη την πανάρχαια πείνα και δίψα.

Κάποιοι αντί για προσευχή θα ψιθυρίσουν στίχους από το «Sun of the Sleepless» του Βύρωνα για το φεγγάρι: «Ήλιε του άγρυπνου… Μελαγχολικό μου αστέρι…».

Άλλοι θα βάλουν στο πικάπ το Blue Moon του Elvis Priesley, κι άλλοι -ως Αθηναίοι- θα προτιμήσουν την άχραντη ηλεκτρική διασκευή των Last Drive, άλλοι θα θυμηθούν τα νιάτα τους και θα χαμογελάσουν πικρά ακούγοντας το «Μακάβριο Χορό» (La Dance Macabre) του Σαιντ Σενς, άλλοι θα θυμηθούν τη «Σονάτα του Φεγγαρόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου, κι άλλοι απλά θα πάρουν τους δρόμους αναστατωμένοι, ψάχνοντας ό,τι περισσότερο τους λείπει.

Αυτές οι δύο πανσέληνοι του Μαΐου, δεν είναι αστείο πράγμα…

