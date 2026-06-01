search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 11:55
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.06.2026 11:15

Τρεις θέσεις από Δούκα: αυτόνομη πορεία, όχι στη ΝΔ, προοδευτική διακυβέρνηση

01.06.2026 11:15
XARIS_DOUKAS_2204

Ο Χάρης Δούκας αποσαφηνίζει με ανάρτησή του τις τρεις βασικές θέσεις, που έχει εγκρίνει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και υποστηρίζει σθεναρά και ο ίδιος.

Προφανώς η συζήτηση για την πορεία προς τις εκλογές, αλλά και τις κινήσεις αμέσως μετά, έχει ανάψει συνολικά στο πολιτικό σκηνικό, αλλά βρίσκει στο επίκεντρό της πρωτίστως το Κίνημα, μάλλον για ευνόητους λόγους.

Εξ αυτού του λόγου ο κ. Δούκας φροντίζει να αποσαφηνίσει το πλαίσιο.

Αναφέρει στην ανάρτηση:

«Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω:
-Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.
-Υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής, για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ.
-Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση.
Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις.
Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την Πολιτική Αλλαγή.
Παραθέτω σχετικό κομμάτι της πρόσφατης τηλεοπτικής μου παρέμβασης».

Διαβάστε επίσης:

Η επανεμφάνιση του Ζαγορίτη που… ακούγεται για υποψήφιος με τη ΝΔ στις εκλογές

Αγωνία στο ΠΑΣΟΚ για τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll

Τρολάρουν το κόμμα Τσίπρα από τον Πολάκη- Η ανάρτηση για την ΕΛΑΣ και τις εξορμήσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diodia-121
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Μέρα επιστροφής για τους εκδρομείς του τριημέρου – Σε επιφυλακή η Τροχαία

kalamata_gynaikoktonia
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Φώναζε «βοήθεια» η 39χρονη, συχνοί οι καβγάδες του ζευγαριού το τελευταίο διάστημα (photos/videos)

vyritos-syntrimia
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ο Νετανιάχου διέταξε βομβαρδισμούς στη Βηρυτό – Εκεχειρία στον Λίβανο ζητά το Ιραν για να τερματίσει τον πόλεμο

peter_magyar
ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο πρόεδρος της χώρας δεν παραιτείται και ο Μαγιάρ ξεκινά νομικές διαδικασίες για να τον ρίξει

OLYMPOS
ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Βρέθηκαν οι δύο γυναίκες τα ξημερώματα που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους ενώ πεζοπορούσαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

supermarket
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες, υπηρεσίες

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

lipa-turner-gamos
LIFESTYLE

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο - Ετοιμάζουν χολιγουντιανό πάρτι στο Παλέρμο

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 11:53
diodia-121
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Μέρα επιστροφής για τους εκδρομείς του τριημέρου – Σε επιφυλακή η Τροχαία

kalamata_gynaikoktonia
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Φώναζε «βοήθεια» η 39χρονη, συχνοί οι καβγάδες του ζευγαριού το τελευταίο διάστημα (photos/videos)

vyritos-syntrimia
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ο Νετανιάχου διέταξε βομβαρδισμούς στη Βηρυτό – Εκεχειρία στον Λίβανο ζητά το Ιραν για να τερματίσει τον πόλεμο

1 / 3