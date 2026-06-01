Τρεις θέσεις από Δούκα: αυτόνομη πορεία, όχι στη ΝΔ, προοδευτική διακυβέρνηση

Ο Χάρης Δούκας αποσαφηνίζει με ανάρτησή του τις τρεις βασικές θέσεις, που έχει εγκρίνει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και υποστηρίζει σθεναρά και ο ίδιος.



Προφανώς η συζήτηση για την πορεία προς τις εκλογές, αλλά και τις κινήσεις αμέσως μετά, έχει ανάψει συνολικά στο πολιτικό σκηνικό, αλλά βρίσκει στο επίκεντρό της πρωτίστως το Κίνημα, μάλλον για ευνόητους λόγους.

Εξ αυτού του λόγου ο κ. Δούκας φροντίζει να αποσαφηνίσει το πλαίσιο.

Αναφέρει στην ανάρτηση:

«Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω:

-Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.

-Υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής, για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ.

-Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση.

Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις.

Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την Πολιτική Αλλαγή.

Παραθέτω σχετικό κομμάτι της πρόσφατης τηλεοπτικής μου παρέμβασης».

