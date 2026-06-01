ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 14:02
01.06.2026 12:22

Οι «έξυπνες» κάμερες στον δρόμο δεν είναι και τόσο έξυπνες: Πρόστιμο σε οδηγό που έξυνε το… αυτί του και το πέρασαν για κινητό…

Στο συμπέρασμα ότι οι «έξυπνες» κάμερες έχουν στιγμές που δεν αποδεικνύονται και τόσο… έξυπνες, οδηγούν ορισμένες περιπτώσεις κλήσεων που έχουν δοθεί σε οδηγούς.

Το σύστημα καταγραφής παραβιάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχει καταγράψει ορισμένες κλήσεις οι οποίες είναι από τη μία αστείες, αλλά από την άλλη πρέπει να προβληματίσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες (και προφανώς και το αρμόδιο υπουργείο) γιατί ταλαιπωρούν οδηγούς χωρίς λόγο. 

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα που έφερε στην δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ, είναι η περίπτωση ενός οδηγού στον οποίο έφτασε κλήση με την αιτιολογία ότι μιλούσε στο κινητό του. Οπως αποδείχθηκε, μετά από ένσταση που έκανε, η εικόνα δεν τον έδειχνε να κρατάει το κινητό, αλλά να… ξύνει το αυτί του, παρερμηνεύοντας ουσιαστικά τη κίνησή του. Προφανώς η κλήση ακυρώθηκε, αλλά η ταλαιπωρία που υπέστη άνευ λόγου ο οδηγός, παραμένει.

Σε άλλη περίπτωση ήρθε κλήση σε οδηγό γιατί ο συνοδηγός του δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Οπως αποδείχθηκε, δεν υπήρχε καν συνοδηγός και μάλλον ήταν… φάντασμα.

Οι προβληματικές αυτές περιπτώσεις δεν είναι οι μόνες και θέτουν ερωτήματα για την αξιοπιστία του συστήματος. 

Πρέπει να σημειωθεί πως ο οδηγός θα πρέπει να υποβάλει την ένστασή του προτού η Τροχαία εξετάσει το υλικό και βεβαιώσει επίσημα την παράβαση.

Συνολικά έχουν γίνει πάνω από 420 ενστάσεις από τις οποίες οι 52 έγιναν αποδεκτές. Συνολικά έχουν γίνει 13.000 αναφορές. Ελέχθηκαν 5.500 και από αυτές μόνο οι 400 κλήσεις ήταν σωστές.

