Εύβοια: Δελφίνια έκαναν βουτιές σε απόσταση αναπνοής από τους λουόμενους (Video)

Ένα μοναδικό θέαμα είχαν την τύχη να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν σε παραλία της Εύβοιας, το πρωί της Δευτέρας, καθώς ένα κοπάδι δελφινιών έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του κοντά στην ακτογραμμή, κάνοντας βουτιές δίπλα στους λουόμενους.

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, τα δελφίνια φαίνονται να κινούνται στα καθαρά νερά της θάλασσας, κολυμπώντας σε μικρή απόσταση από την ακτή.

Η απρόσμενη παρουσία τους τράβηξε αμέσως την προσοχή των λουόμενων και των επισκεπτών, οι οποίοι έσπευσαν να καταγράψουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

