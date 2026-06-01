Μετά τους δρόμους, η «έξυπνη» κάμερα έρχεται και στα Μέσα Μεταφοράς.

Στο πλαίσιο του προγράμματος της ΣΤΑΣΥ, για να σταματήσουν οι επιβάτες να μπαίνουν χωρίς εισιτήριο, θα τοποθετηθεί -σε πιλοτικό στάδιο αρχικά- έξυπνη κάμερα στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Περισσό.

Το νέο σύστημα δεν θα επιβάλλει πρόστιμα, αλλά θα εντοπίζει περιπτώσεις όπου επιβάτες περνούν τις πύλες χωρίς να επικυρώσουν εισιτήριο ή εκμεταλλεύονται το άνοιγμα των θυρών πίσω από άλλους, κάτι που συμβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Επίσης, σκοπός της είναι να καταγράφει περιστατικά ανταλλαγής ή διάθεσης εισιτηρίων μεταξύ επιβατών. Σε πρώτο στάδιο θα δουν σε ποιους σταθμούς εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα παραβατικότητας ώστε να ενισχυθεί το προσωπικό που θα κάνει ελέγχους.

