ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 16:03
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.06.2026 15:03

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους 7 από τους κατηγορούμενους της Βόρειας Ελλάδας

Ενώπιον του ευρωπαίου ανακριτή ξεκίνησαν οι απολογίες της πρώτης ομάδας των συνολικά 17 κατηγορούμενων από την Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν το πρωί 12 άτομα από την Θεσσαλονίκη, και ήδη έχουν απολογηθεί και αφεθεί ελεύθεροι, με την επιβολή του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για επτά από αυτούς. Και οι επτά αρνούνται κάθε εμπλοκή τους στην υπόθεση και φαίνεται να προσκόμισαν στον δικαστικό λειτουργό στοιχεία που, κατά την θέση τους, αποδεικνύουν ότι ήταν νόμιμοι κάτοχοι επίμαχων αγροτεμαχίων.

Ένας κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο με την δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων.

Ενώπιον του ανακριτή συνεχίζονται οι απολογίες τεσσάρων από την ομάδα που οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια.

Αύριο, στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν για απολογία τα πρόσωπα στα οποία αποδίδεται κεντρικός, ηγετικός ρόλος στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση, στην οποία καταλογίζεται ότι δρούσε από το 2019 και προκάλεσε ζημιά άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ στα συμφέροντα της Ε.Ε. και του Δημοσίου.

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους 17, αφορούν κατά περίπτωση τα αδικήματα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος, της άμεσης συνέργειας στην απάτη, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

