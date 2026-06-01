search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 14:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.06.2026 12:55

Τρόμος για 22χρονη στον Λυκαβηττό – Άγνωστος την άρπαξε με τη βία, κατάφερε να του ξεφύγει

01.06.2026 12:55
lykavitos

Στιγμές τρόμου έζησε μια 22χρονη το βράδυ της Κυριακής (31/5/2026) στον Λυκαβηττό όταν άνδρας την πλησίασε και της επιτέθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, το περιστατικό συνέβη στις 21:20 στον λόφο Λυκαβηττού. Ο άνδρας ακολούθησε την 22χρονη κοπέλα όταν εκείνη είχε σχολάσει από τη δουλειά της, σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή, και στη συνέχεια προσπάθησε να την αγκαλιάσει με τη βία.

Εκείνη κατάφερε να τον απωθήσει, στην προσπάθειά της όμως να ξεφύγει από την πλαγιά του λόφου έπεσε και χτύπησε σε αγκώνες και γόνατα.

Περίοικος είδε τον δράστη και τον κυνήγησε αλλά εκείνος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

Διαβάστε επίσης:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι 17 για το κύκλωμα επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα – 5 κακουργηματικές διώξεις

Το «Μπλε Φεγγάρι» πίσω από τον Ναό του Ποσειδώνα – Η εντυπωσιακή φωτογραφία από το Σούνιο που ξεχώρισε το Associated Press

Αγίου Πνεύματος: Μέρα επιστροφής για τους εκδρομείς του τριημέρου – Σε επιφυλακή η Τροχαία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stathmos-isap
ΕΛΛΑΔΑ

Πιλοτικό σύστημα με «έξυπνες» κάμερες για τους… τζαμπατζήδες στα τρένα – Σε ποιον σταθμό θα μπει η πρώτη

euforia-new
MEDIA

Euphoria: Ρίχνει αυλαία μετά από τρεις σεζόν και 26 επεισόδια

sunel-arena
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Η κυβέρνηση βλέπει θετικά την παραχώρηση του κλειστού των Άνω Λιοσίων στην ΑΕΚ

michalis-reppas-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Ρέππας: «Πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα και να ευχαριστούμε τον Θεό που προλάβαμε και κάναμε καριέρα σε μια άλλη εποχή (Video)

livanos 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη σε Ουάσινγκτον: «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

lipa-turner-gamos
LIFESTYLE

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο - Ετοιμάζουν χολιγουντιανό πάρτι στο Παλέρμο

supermarket
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες, υπηρεσίες

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 14:01
stathmos-isap
ΕΛΛΑΔΑ

Πιλοτικό σύστημα με «έξυπνες» κάμερες για τους… τζαμπατζήδες στα τρένα – Σε ποιον σταθμό θα μπει η πρώτη

euforia-new
MEDIA

Euphoria: Ρίχνει αυλαία μετά από τρεις σεζόν και 26 επεισόδια

sunel-arena
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Η κυβέρνηση βλέπει θετικά την παραχώρηση του κλειστού των Άνω Λιοσίων στην ΑΕΚ

1 / 3