Τρόμος για 22χρονη στον Λυκαβηττό – Άγνωστος την άρπαξε με τη βία, κατάφερε να του ξεφύγει

Στιγμές τρόμου έζησε μια 22χρονη το βράδυ της Κυριακής (31/5/2026) στον Λυκαβηττό όταν άνδρας την πλησίασε και της επιτέθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, το περιστατικό συνέβη στις 21:20 στον λόφο Λυκαβηττού. Ο άνδρας ακολούθησε την 22χρονη κοπέλα όταν εκείνη είχε σχολάσει από τη δουλειά της, σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή, και στη συνέχεια προσπάθησε να την αγκαλιάσει με τη βία.

Εκείνη κατάφερε να τον απωθήσει, στην προσπάθειά της όμως να ξεφύγει από την πλαγιά του λόφου έπεσε και χτύπησε σε αγκώνες και γόνατα.

Περίοικος είδε τον δράστη και τον κυνήγησε αλλά εκείνος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

Διαβάστε επίσης:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι 17 για το κύκλωμα επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα – 5 κακουργηματικές διώξεις

Το «Μπλε Φεγγάρι» πίσω από τον Ναό του Ποσειδώνα – Η εντυπωσιακή φωτογραφία από το Σούνιο που ξεχώρισε το Associated Press

Αγίου Πνεύματος: Μέρα επιστροφής για τους εκδρομείς του τριημέρου – Σε επιφυλακή η Τροχαία