ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 11:55
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.06.2026 11:49

Αγίου Πνεύματος: Μέρα επιστροφής για τους εκδρομείς του τριημέρου – Σε επιφυλακή η Τροχαία

01.06.2026 11:49
Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Δευτέρας.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς εκτιμάται ότι στους δρόμους θα κινηθούν τόσο όσοι είχαν αναχωρήσει για πολυήμερες διακοπές από την Παρασκευή όσο και οι χιλιάδες πολίτες που πραγματοποίησαν μονοήμερες αποδράσεις ανήμερα της αργίας.

Η Τροχαία έχει ενισχύσει τα μέτρα αστυνόμευσης και βρίσκεται σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων

Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στα ρεύματα εισόδου προς τα μεγάλα αστικά κέντρα από τις 16:00 έως τις 23:00.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να χρησιμοποιούν ζώνη ασφαλείας και κράνος και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων.

Όπως τονίζεται, η ψυχραιμία, η υπομονή και η υπεύθυνη οδήγηση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή επιστροφή όλων στους προορισμούς τους.

Πάντως, σύμφωνα με την εικόνα που επικρατούσε νωρίς το μεσημέρι, η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου διεξαγόταν ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ή καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στην περιοχή των διοδίων της Ελευσίνας.

Η κίνηση στα λιμάνια

Αυξημένη είναι η κίνηση και στα λιμάνια της Αττικής, καθώς συνεχίζονται τα τελευταία δρομολόγια επιστροφής από τα νησιά.

Από τον Πειραιά εκτελούνται συνολικά 19 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, ενώ για τον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί 47 δρομολόγια, με σημαντικό αριθμό ταχυπλόων και υδροπτέρυγων.

Αντίστοιχα, στη Ραφήνα επιστρέφουν 15 πλοία και στο Λαύριο 12.

