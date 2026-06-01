Αγωνία στο ΠΑΣΟΚ για τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll

Η δημοσιοποίηση σήμερα το απόγευμα της τέταρτης δημοσκόπησης μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καρυστιανού κόβει την ανάσα στη Χαριλάου Τρικούπη.

Το ΠΑΣΟΚ αγωνιά για τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, καθώς εάν συνεχιστούν οι μετρήσεις που το δείχνουν να έχει απωλέσει τη δεύτερη θέση τότε υπάρχει φόβος ότι θα χαθεί οποιαδήποτε δυναμική ενόψει των εκλογών.

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι από την πρώτη κιόλας έρευνα αυτού του κύκλου στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στους δημοσκόπους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι και η Opinion poll είναι πιθανό να μην έχει το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση. Όπως έγινε και στα γκάλοπ της Interview, της RealPolls και της Alco.

Να σημειωθεί ότι η έρευνα θα δημοσιοποιηθεί από το action24 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το απόγευμα της Δευτέρας.

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Καρυστιανού: Το γεύμα στο κέντρο της Αθήνας – Οι συνεργάτες της και οι δημοσκοπήσεις (Photos)

Ο Καραμανλής, τα …κύματα και η «δυσάρεστη έκπληξη»

Τρολάρουν το κόμμα Τσίπρα από τον Πολάκη- Η ανάρτηση για την ΕΛΑΣ και τις εξορμήσεις



