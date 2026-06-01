Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι διέταξε τον στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας στον Λίβανο από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και των επιθέσεων εναντίον των πόλεων και των πολιτών μας, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς διέταξαν τον ισραηλινό στρατό να πλήξει τρομοκρατικούς στόχους» στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Ιράν: Προϋπόθεση για μια συμφωνία με τις ΗΠΑ η εκεχειρία στον Λίβανο

Η Τεχεράνη επανέλαβε σήμερα ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια εκεχειρία στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός εντείνει τα πλήγματά του κατά της Χεζμπολάχ, οργάνωσης συμμάχου του Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην ιρανική πρωτεύουσα:

«Επιμένουμε ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου» με τις ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσινγκτον για συνέχιση παραβιάσεων της εκεχειρίας

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι συνεχίζουν να παραβιάζουν την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο εμπόλεμων χωρών, μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην ιρανική επικράτεια που προκάλεσαν ιρανικά στρατιωτικά αντίποινα.

Ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε:

«Οι ΗΠΑ παραβιάζουν την εκεχειρία, όπως και έκαναν σήμερα το πρωί».

Παράλληλα, κατήγγειλε:

Την παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ.

Ο Ιρανός αξιωματούχος σημείωσε ακόμη:

«Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια καθυστέρηση στη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να εξηγηθεί από:

Την έλλειψη εμπιστοσύνης.

Τις αντιφατικές θέσεις της Ουάσιγκτον.

Τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ ανέφερε:

«Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν εν μέσω έντονης καχυποψίας και δυσπιστίας και η ανταλλαγή μηνυμάτων γίνεται μέσα σε αυτό το κλίμα».

Πρόσθεσε επίσης:

«Η άλλη πλευρά αλλάζει συνεχώς τις απόψεις της και προβάλλει καινούργιες ή αντιφατικές απαιτήσεις (…) είναι φυσικό αυτή η κατάσταση να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις».

Ο Μπαγαΐ ξεκαθάρισε ότι:

Η ιρανική πλευρά δεν συζητά με τις ΗΠΑ σε αυτό το στάδιο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο ίδιος είπε:

