Η αστυνομία αναζητά στο Ηράκλειο Κρήτης 42χρονο επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, καθώς η πρώην σύντορφός του τον κατήγγειλε για απειλή και εξύβριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η υπόθεση άρχισε να διερευνάται μετά την καταγγελία που υπέβαλε 28χρονη γυναίκα, η οποία υποστηρίζει ότι δέχθηκε απειλητική και προσβλητική συμπεριφορά από τον 42χρονο.

Την επόμενη ημέρα, αστυνομικοί μετέβησαν στην επιχείρησή του προκειμένου να τον εντοπίσουν και να εκτελέσουν τη διαδικασία σύλληψής του στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία τους, επιβιβάστηκε σε όχημα και αποχώρησε από το σημείο.

Κατά τη διαφυγή του φέρεται να παραβίασε φωτεινούς σηματοδότες και να προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, χωρίς να σταματήσει, πριν εξαφανιστεί.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

