search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 15:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.05.2026 14:51

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκροί 46χρονος πατέρας και 20χρονος γιος σε τροχαίο με μηχανή

31.05.2026 14:51
ekab new

Ανείπωτος θρήνος έχει σκεπάσει την τοπική κοινωνία, καθώς το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα στην Πάτρα εξελίχθηκε τελικά σε διπλή τραγωδία. Ο 46χρονος αναβάτης της μοτοσικλέτας υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του στο νοσοκομείο, ακολουθώντας στη μοίρα τον 20χρονο συνεπιβάτη και γιο του, ο οποίος είχε βρει ακαριαίο θάνατο αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Όπως γράφει το tempo24, τα θύματα του συγκλονιστικού δυστυχήματος ταυτοποιήθηκαν ως ο Δ. Γ. και ο γιος του, Η. Γ, οι οποίοι διέμεναν στην Αρχαία Ολυμπία. Το τραγικό συμβάν, που «πάγωσε» την περιοχή ακριβώς στο ξεκίνημα του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, εκτυλίχθηκε στην έξοδο της πόλης, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής με κατεύθυνση προς το Ρίο, πλησίον του Τόφαλος.

Η μεγάλου κυβισμού μηχανή στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να χτυπήσει με τεράστια σφοδρότητα στο προστατευτικό κιγκλίδωμα.

Παρά το γεγονός πως αμφότεροι φορούσαν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα κράνη τους, η πρόσκρουση αποδείχθηκε μοιραία. Ο 20χρονος σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ ο 46χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα.

Στο σημείο της τραγωδίας προκλήθηκε πανικός με την κυκλοφορία να διακόπτεται προσωρινά. Αξίζει να σημειωθεί πως κάτοικοι της περιοχής κατήγγειλαν την επικινδυνότητα του σημείου, αναφέροντας πως οι κίνδυνοι για τροχαία είναι συνεχείς λόγω των οδικών έργων που πραγματοποιούνται εκεί την τελευταία δεκαετία.

Διαβάστε επίσης:

Phishing: Συναγερμός της ΕΑΚ για ηλεκτρονικό μήνυμα-απάτη για επικείμενη σύλληψη

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: «Καθαρές» οι εξετάσεις του – Πήρε εξιτήριο από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο 

Μάριος Οικονόμου: Μη ενθαρρυντικά τα πρώτα τεστ εγκεφαλικής λειτουργίας – Καθοριστικές οι επόμενες ώρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Μάνδρα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα – Κρατά δρεπάνι και μαχαίρι

israeli-soldiers
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η Γαλλία ζητά επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας

karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρία Καρυστιανού: Το γεύμα στο κέντρο της Αθήνας – Οι συνεργάτες της και οι δημοσκοπήσεις (Photos)

paris saint geramain (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ένας νεκρός και πάνω από 200 τραυματίες στα επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν – 780 συλλήψεις (Video)

trump mobile 2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρίχνουν μαζικά «άκυρο» στον Τραμπ οι καλλιτέχνες για τα 250 χρόνια του αμερικανικού κράτους – Οι απειλές και η σύγκριση με τον Έλβις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

fei-skorda-new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Ξέφυγε» η Σκορδά το πρωί της Παρασκευής

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

supermarket
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες, υπηρεσίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 15:36
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Μάνδρα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα – Κρατά δρεπάνι και μαχαίρι

israeli-soldiers
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η Γαλλία ζητά επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας

karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρία Καρυστιανού: Το γεύμα στο κέντρο της Αθήνας – Οι συνεργάτες της και οι δημοσκοπήσεις (Photos)

1 / 3