Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκροί 46χρονος πατέρας και 20χρονος γιος σε τροχαίο με μηχανή

Ανείπωτος θρήνος έχει σκεπάσει την τοπική κοινωνία, καθώς το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα στην Πάτρα εξελίχθηκε τελικά σε διπλή τραγωδία. Ο 46χρονος αναβάτης της μοτοσικλέτας υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του στο νοσοκομείο, ακολουθώντας στη μοίρα τον 20χρονο συνεπιβάτη και γιο του, ο οποίος είχε βρει ακαριαίο θάνατο αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Όπως γράφει το tempo24, τα θύματα του συγκλονιστικού δυστυχήματος ταυτοποιήθηκαν ως ο Δ. Γ. και ο γιος του, Η. Γ, οι οποίοι διέμεναν στην Αρχαία Ολυμπία. Το τραγικό συμβάν, που «πάγωσε» την περιοχή ακριβώς στο ξεκίνημα του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, εκτυλίχθηκε στην έξοδο της πόλης, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής με κατεύθυνση προς το Ρίο, πλησίον του Τόφαλος.

Η μεγάλου κυβισμού μηχανή στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να χτυπήσει με τεράστια σφοδρότητα στο προστατευτικό κιγκλίδωμα.

Παρά το γεγονός πως αμφότεροι φορούσαν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα κράνη τους, η πρόσκρουση αποδείχθηκε μοιραία. Ο 20χρονος σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ ο 46χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα.

Στο σημείο της τραγωδίας προκλήθηκε πανικός με την κυκλοφορία να διακόπτεται προσωρινά. Αξίζει να σημειωθεί πως κάτοικοι της περιοχής κατήγγειλαν την επικινδυνότητα του σημείου, αναφέροντας πως οι κίνδυνοι για τροχαία είναι συνεχείς λόγω των οδικών έργων που πραγματοποιούνται εκεί την τελευταία δεκαετία.

