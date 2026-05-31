Συναγερμός στη Μάνδρα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα – Κρατά δρεπάνι και μαχαίρι

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ., αργά το μεσημέρι της Κυριακής, από άνδρα που έχει ανέβει σε ταράτσα και απειλεί να πέσει στο κενό.

Πληροφορίες αναφέρουν πως κρατά ένα μαχαίρι και ένα δρεπάνι έχει αυτοτραυματιστεί.

Η περιοχή στη Μάνδρα Αττικής έχει εκκενωθεί από την αστυνομία, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει διαπραγματευτής.

